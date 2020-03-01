Самого эпатажного блогера Рунета Андрея Петрова избили в центре Москвы

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1 марта 2020, 21:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Самого эпатажного блогера российского Рунета Андрея Петрова избили в Москве. Во время конфликта он был вместе с другом Дмитрием Городецким. Сейчас оба находятся в больнице, их осматривают медики.

У Андрея Петрова диагностировали травму головы, сообщает канал "112". Пользователи уже обсуждают, а не связано ли это происшествие с недавним скандалом блогера-гея с Оксаной Самойловой. Жена рэпера Джигана, родившая 4 ребенка, написала пост о том, что женщины, которые не вышли замуж, неполноценны. Они не чувствуют своего женского начала, потому что могут делать все, что захотят. А на самом дела надо во всем слушаться мужа и не подрывать его авторитет.

Петров назвал девушку курицей с примитивным мышлением, которая только и мечтает выскочить замуж и нарожать детей, а женщины всего мира должны бороться за свои права. Вот только, как всегда, Петров был в своем стиле – не сдержан на язык и всячески оскорблял жену музыканта, его семью и детей.

Но затем стали известны подробности случившегося. Все произошло ночью в подъезде многоэтажки на северо-востоке Москвы, где блогер снимает квартиру. Сосед пожаловался на громкую музыку, а затем дождался Петрова и его друзей в подъезде и напал на них. Андрей Петров успел применить газовый баллончик, но это ему сильно не помогло.