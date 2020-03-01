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"Это позор для государства!" Забайкальцы просят председателя КНР Си Цзиньпина газифицировать район

, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: zab.ru

В Забайкалье прошел митинг за газификацию района. Люди требую самого необходимого, тепло и теплую воду в своих домах. Они уже не надеются добиться помощи от местных властей, да и федеральные чиновники глухи к их просьбам. Остается единственная надежда – просить поддержки у заграницы.

На митинге в Чите, который прошел 1 марта, отчаявшиеся жители собирали подписи, чтобы обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой проложить газовую трубу в Забайкалье. Мне начали звонить избиратели и говорят: «А мы будем обращаться, собирать подписи к Си Цзиньпину». К руководителю соседней страны. Говорят: «У него будем просить газ, пусть они с Маньчжурии нам сюда прокинут трубу, и мы наш же газ с накруткой будем покупать». Это позор! Позор для государства!» – сказал депутат Заксобрания Забайкалья Роман Берг.

Как пигет zab.ru, на митинге было решено так же собрать подписи местрных депутатов под обращение к Путину все с той же просьбой - в ХХI веке стыдно топить дома мазутом и дровами. Особенно в газовой державе!

БИ

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