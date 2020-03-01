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Минобороны опровергло фейк с подбитым российским самолетом

, 16:25 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Минобороны опровергло фейк с подбитым российским самолетом
фото: pixabay.com

Информация о поражении российского самолета в небе над Идлибом оказалась фейкам. Опровержение распространила пресс-служба Министерства обороны России.

Новость о подбитом самолете распространили интернет-ресурсы. По их версии, боевики подбили российский аппарат в небе над Идлибом.

«Информация со ссылкой на интернет-ресурсы боевиков о якобы поражении из ПЗРК самолета Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над зоной деэскалации Идлиб–фейк», — коротко заявила пресс-служба российского оборонного ведомства: «Самолеты ВСК России выполняют задачи в обычном режиме».

Судя по всему, интернет-ресурсы назвали российским Су-24 самолеты сирийской армии. Ранее об этом сообщило агентство САНА.

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