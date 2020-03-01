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Полицейские поймали хулигана, устроившего кинопоказ видео для взрослых с мужичками на экране на здании администрации в Приморье

, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

Полицейские поймали хулигана, устроившего кинопоказ видео для взрослых с мужичками на экране на здании администрации в Приморье
Фото: cоцсети

Несколько дней назад в Сети написали, что Масленица в Михайловском районе Приморского края явно удалась – все собравшимся на праздник показали гей-порно и не где-нибудь, а на большом экране у здания местной администрации.

Представители власти пообещали наказать сотрудника, ответственного за трансляцию. «Главное, чтобы не как на видео», - шутили в Рунете. Полицейские быстро нашли хулигана. Им оказался 18-летний парень, который работал светооператором в районном ДК. В декабре его уволили " за недобросовестное выполнение должностных обязанностей", вот он и решил отомстить таким нестандартным способом.

В отношении юмориста возбудили уголовное дело по статье "Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов" с "использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей. И если судья не оценит шутку, то может «вкатить» ему от двух до шести лет и увы, и тогда полученные знания из наглядного пособия вполне могут пригодиться на практике.

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