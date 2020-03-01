//Общество 13+
Как Россию выставили на $55 млрд
1 марта 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели», Егор КАРГАЛИНСКИЙ ]
//Общество 13+
1 марта 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели», Егор КАРГАЛИНСКИЙ ]
Виктор Мартынюк
Алексей Надёжин
Ульяна Меньшикова
Илья Голубев
Елена Середа
Игорь Черский
Мария Дегтерева
В Мичиганском технологическом университете представили сценарий крупномасштабной ядерной войны Соединённых Штатов с Россией и Китаем. Профессор материаловедения Джошуа…
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Незарегистрированные лекарства разрешили ввозить в Россию. Закон, разрешающий ввоз в Россию незарегистрированных препаратов, содержащих наркотические…
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Общество
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Общество
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Стало известно о побеге женщины с подозрением на заражение новым коронавирусом из инфекционной больницы Севастополя. Отмечается, что пациентка находилась там на карантине…
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Ровно 25 лет назад убили Владислава Листьева – легендарного журналиста и первого гендира ОРТ. Всего зачистили двух генеральных Останкино, а сегодня Первого канала…
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В мире
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объяснил, кому в первую очередь следует проверяться на наличие коронавирусной инфекции. По его словам, не стоит беспокоиться…
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В Приморском крае арестовали ранее уволенного светооператора дома культуры Михайловского района по подозрению в показе фильмов для взрослых на уличном экране во время…
Мой кот Моцарт сел мне на голову. Как в переносном, так и в прямом смысле. То, что он возомнил себя хозяином дома – факт. Даже здоровый кобель Лиам разрешает ему все…
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Известный российский певец Сергей Лазарев прокомментировал скандальную ситуацию, которая произошла в эфире программы «Ну-ка все вместе». Исполнитель в порыве эмоций…
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Специалисты Роспотребнадзора назвали факторы, разрушающие иммунитет человека:длительный стресс; вредные привычки (курение, потребление алкоголя); нерациональное питание…
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В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) предупредили, что с 1 марта украинцы смогут въезжать в Россию…
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В мире
В США запретили въезд в страну посетившим Иран за последние две недели. Связано это с коронавирусом. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс.
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Сегодня, 29 февраля, чемпион РПЛ сезона 2019/2020 начал весеннюю часть турнира с домашнего матча на стадионе Газпром Арена против "Локомотива". Арбитр поединка…
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В мире
В Японии грузовое судно GUOXING-1 затонуло после столкновения с рыболовецким катером. Сейчас 13 человек числятся пропавшими без вести.
С наступлением весны и теплой погоды коронавирус может пойти на спад или совсем исчезнуть. Такой прогноз дала главврач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале…
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В Кирове сообщили о массовом ДТП, которое произошло сегодня на улице Воровского. По данным очевидцев, участниками аварии стали около 8 автомобилей и троллейбус.
Политика
Украинские власти хотят отказаться отмечать 75 годовщину победы во Второй Мировой войне. Скандальное заявление сделал глава украинского МИД Вадим Пристайко. Главный…