Как Россию выставили на $55 млрд

Газета «Наша версия» опубликовала статью, в которой попробовала ответить на вопрос: «Кто обрушил защиту России по иску бывших акционеров ЮКОСа в Гааге?»

Напомним последние новости по этому бесконечному процессу - Апелляционный суд Гааги обязал Российскую Федерацию выплатить акционерам Group Menatep Limited компенсацию в размере $50 000 000. Гаагский суд отменил решение Окружного суда Гааги от 2016 года и восстановил решение Постоянной палаты третейского суда (ППТС) от 2014 года.

«Наша Версия» начала своё журналистское расследование по делу «ЮКОС против РФ» ещё пять лет назад и сейчас обращает внимание читателей на роль Игоря Шувалова и Романа Колодкина в этой истории. Разбирая шаг за шагом этот судебный «долгострой», газета задает вопросы. Почему на рубеже 2010-х годов мы вообще согласились участвовать в процессе ППТС? Апелляционный суд Гааги – государственный институт и его решения имеют далеко идущие последствия, а ППТС таким институтом не является. Главное условие вынесения решений Постоянной палаты третейского суда в Гааге заключается в том, что истец и ответчик добровольно признают полномочия суда, сами выбирают по одному судье, а эти два судьи уже выбирают третьего. И именно по решению этих трех человек «Россия должна выплатить бывшим юкосовцам 55 млрд долларов (теперь вместе с процентами). По нынешнему курсу это примерно 3,5 трлн рублей – сумма, сопоставимая с бюджетом здравоохранения страны на три года» - напоминает «Наша Версия».

Почему интересы России в ППТС представляли американские юридические компании Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGSH) и Baker Botts? Почему никого не возмутило, что представителем от России они выбрали «американца Стивена Швебеля, который ранее возглавлял Международный суд ООН и не раз проявил предвзятость по отношению к нашей стране?» - спрашивает «Наша Версия».

Ещё в 2015 году «Наша Версия» пыталась понять, кто же был куратором наших американских адвокатов в Гааге от правительства РФ, направила официальные запросы, в том числе в Минфин и Минюст, но редакция «внятных ответов не получила». Хотя, по информации сразу из нескольких источников «Нашей Версии», ответственным за выбор юристов для процесса в Нидерландах якобы был назначен первый вице-премьер (2008– 2018) Игорь Шувалов. Представители Шувалова в официальном письме в редакцию заявили, что к суду в Гааге он никакого отношения не имел. «Наша Версия» продолжила своё расследование и раскопала «удивительную историю, которая если и не проливает свет на причины судебного поражения России на 50 млрд долларов, то даёт благодатную почву для размышлений».

«Наша Версия» напоминает, что на момент рассмотрения иска бывших акционеров ЮКОСа в Гааге, чрезвычайным и полномочным послом России в Нидерландах (2009– 2015) был Роман Колодкин. До этого в течение восьми лет Колодкин руководил правовым департаментом МИД РФ, куда, собственно, и вернулся после шестилетней службы в Гааге. «В общем, этого человека вряд ли можно назвать не осведомлённым о процессе в ППТС» - резюмирует «Наша Версия».

«Наша Версия» напоминает, что Роман Колодкин, выступая в апреле 2016 года на расширенном заседании кафедры международного права МГИМО с докладом о «вопросам мирного урегулирования международных споров», особо подчеркнул, что решение о назначении «российским» арбитром в Гааге американца Стивена Швебеля готовил Минфин России, а не МИД. Но, подчеркивает «Наша Версия», «вместе с тем Роман Колодкин не согласился с прозвучавшими в Госдуме обвинениями в адрес экономических ведомств, что тем самым были преданы национальные интересы России. Но это неудивительно, ведь в противном случае ему пришлось бы обвинить в предательстве страны того, кого называют его давним протеже. Как мы помним, куратором Минфина в то время был всё тот же вице-премьер Игорь Шувалов».

Развивая тему, «Наша Версия» напоминает, что «в некоторых публикациях СМИ Роман Колодкин фигурирует как близкая связь Игоря Шувалова и бизнесмена Александра Мамута». Знакомство Романа Колодкина с будущим вице-премьером состоялось в первой половине 1990-х, когда Шувалов – тогда ещё молодой выпускник юрфака – устроился на работу в правовой департамент МИД РФ. Вскоре, по всей видимости, по протекции своего шефа, он перешёл в компанию Александра Мамута «АЛМ Консалтинг». Есть мнение, что именно благодаря карьерному росту своего протеже Роман Колодкин в 2009 году был назначен послом России в Нидерландах. А теперь самое интересное: в периметр бизнеса «АЛМ Консалтинг» входила юридическая фирма «АЛМ Фельдманс» (ALM Feldmans вёла дела ЮКОСа, а её юристы Павел Ивлев и Елена Аграновская приговорены к лишению свободы по «делу ЮКОСа» – прим. «АН-онлайн»)».

«Наша Версия» связывает Ивлева с Шуваловым, напоминая, что «юрист Павел Ивлев, который через их общего с Шуваловым друга и однокурсника Василия Алексаняна привёл в АЛМ нового крупного клиента – ЮКОС. Ивлев не только управлял счётом Шувалова, но и параллельно вёл дела компании Ходорковского».

«Если Игорь Шувалов и его бывший патрон Роман Колодкин действительно не имеют никакого отношения к рассмотрению иска бывших акционеров ЮКОСа в Гааге, то это вряд ли может не вызвать удивление. Со стороны это всё выглядит так, что связанные с ними люди заранее узурпировали готовящийся процесс: однокурсник Мамута Роман Колодкин продвигал Шувалова, а коллеги и однокурсники последнего – Ивлев и Алексанян помогали Ходорковскому в его операциях. При этом Колодкин по-прежнему представляет Россию во всех возможных и невозможных международных процессах. Удивительно, что с такой «командой» в 2016 году мы вообще могли что-то выиграть в Окружном суде Гааги» - резюмирует «Наша Версия».

«Чего не заметила в своем расследовании «Версия», - отмечают в телеграмм каналах, - правомочность третейского суда Гааги признала нанятая правительством РФ международная юридическая компания (за выбор отвечал Шувалов) Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. А в этой компании начинал свою карьеру до прихода в ЮКОС Василий Алексанян. Барабанная дробь!»

«Остаётся только добавить, что глава правового департамента МИД Колодкин на момент подачи иска и выбора со стороны России юристов совершенно случайно оказался в кресле посла России в Нидерландах, - продолжает автор телеграмм канала «Старая площадь». - После увольнения с госслужбы Колодкин оказался в числе судей Международного трибунала ООН, а возглавлял этот суд ранее американец Стивен Швебель, который потом (только не смейтесь) представлял интересы России в третейском суде Гааги. Таким образом, в третейском суде шла борьба «нанайских мальчиков» - обе стороны процесса защищали интересы Ходорковского».