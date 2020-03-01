Валерий Гергиев отметил уникальность концертного органа в «Зарядье»

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1 марта 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Орган в парке «Зарядье» уникален по своему звучанию, а сам зал уникален своей акустикой на территории России. Об этом в интервью журналистам Агентства городских новостей «Москва» сообщил художественный руководитель Мариинского театра, председатель наблюдательного совета по творческому развитию московского концертного зала «Зарядье» Валерий Гергиев.

«Важность органа в «Зарядье» сложно переоценить. С этим событием можно поздравить всех любителей музыки. Это уникальный инструмент. И теперь зал «Зарядье» вступил в негласное соревнование с известнейшими мировыми залами. Этот проект был поддержан президентом и воплощен в жизнь усилиями московского правительства и лично мэра Москвы. И любой органист в мире будет считать для себя почетным приехать в Москву и сыграть на этом органе. Это привлечет в Москву и многих известных мировых исполнителей», - рассказал Валерий Гергиев.

Он отметил, что орган соответствует по масштабу самому концертному залу.

«Мы обратились для создания этого органа к знаменитому мастеру Даниэлю Керну, создателю органа концертного зала Мариинского театра. И задача была создать еще более совершенный инструмент, который еще богаче по звучанию. Потому что зал «Зарядье» масштабен, а инструмент должен соответствовать залу. И поэтому мы обратились к Керну, понимая, что не рискуем. В итоге орган создавался на двух фабриках: компании «Мюлляйзен» в Страсбурге и интонировочной мастерской самого Даниэля Керна. Этот инструмент привезли в Москву в июле 2019 года и начали монтаж. К огромному сожалению, за четыре дня до начала окончательной фазы интонировки Даниель Керн упал и погиб прямо в своей мастерской. Такая трагическая история. И мы сделаем все возможное, чтобы этот его последний инструмент стал самым знаменитым из всех его творений», - уточнил маэстро.

Он также поблагодарил людей, чье мастерство позволило создать и настроить уникальный инструмент.

«Загоруйко Елена - единственный сертифицированный эксперт-интонировщик фирмы «Керн», с самого начала проекта принимала участие в изготовлении и непосредственно руководила интонировкой. Невозможно также не упомянуть специалиста по созданию акустически совершенных залов господина Тойоту, который занимался залом «Зарядье». За акустику зала «Зарядье» я отвечал полностью и на всех этапах считал своей главной задачей не допустить ни малейшей ошибки. Это было непросто, но мы справились. Уникальная акустика зала и прекрасное богатое звучание инструмента порадовало всех. И теперь мы, россияне, можем поздравить друг друга с тем, что все получилось», - подчеркнул дирижер.

Валерий Гергиев также добавил, что богатое звучание органа с прекрасным каскадом получило высокую оценку от профессора высшей консерватории Парижа Тьерри Эскеша.

«Очень приятно было получить высокую оценку профессора высшей консерватории Парижа, экспертного академика Академии Франции, композитора Тьерри Эскеша, который отметил богатое звучание органа с прекрасным каскадом. И я теперь с нетерпением жду, когда и оркестр и новый орган смогут соединиться в одно звучание. Это будет очень интересно. Хочется пожелать удачи этому первенцу. Когда-нибудь в «Зарядье» может появится еще один орган. Лет через 25-30. Может быть орган будет в Малом зале, для небольших концертов», - пояснил он.

Напомним, что орган в "Зарядье" является одним из самых монументальных во всей Европе. Качество звука обеспечивают почти 6 тысяч труб разного размера. Акустика зала и особенности конструкции позволяют проводить органные концерты в сопровождении симфонических оркестров.

Инаугурация Большого концертного органа в Московском концертном зале «Зарядье» состоялась 29 февраля. В течение суток 24 лучших органиста мира демонстрировали публике звучание нового органа.