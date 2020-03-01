Зверье мое: ночные бдения кота Моцарта

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1 марта 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

кот Моцарт, фото автора

Мой кот Моцарт сел мне на голову. Как в переносном, так и в прямом смысле. То, что он возомнил себя хозяином дома – факт. Даже здоровый кобель Лиам разрешает ему все! Даже лакать воду из своей миски и иногда есть его корм. Видимо, моему толстому коту Моцарту все мало: он решил, что следует и меня «повоспитывать».

В последнее время ночи для меня превратились в кошмар кошмарный! Аккурат в три ночи мой пушистый пакостник залезает к нам с мужем в кровать и ложится на головы. Головы! Именно! Его мордашка на моей, а драгоценный хвост он доверяет только мужу. Лежит он минут пять, а потом начинает стучать своей лапой по голове. Моей голове. Сперва я не реагировала, а потом поняла, что мой «игнор» мне боком выходит: кот Моцарт начитает меня кусать, урчит в ухо и стаскивает меня с кровати. Зачем? А у него «ночной перекус». Да! В три ночи! И что мне делать? Я пробовала спать дальше – не получалось! Вела душещипательные беседы о «приличных» котах и о пользе сна! Ничего не могло усовестить толстого Моцарта. Если он видел, что я пулей не лечу на кухню, то он мчался в ванную комнату и сбрасывал мою косметику. Вот тут я уже летела, аки горная лань. Результат один – кот Моцарт получал еду, а я бессонницу!

Настало время, когда меня близкие перестали узнавать: бледная, с горящими глазами от недосыпа, туго понимающая, что же от меня все хотят… Медлить больше было нельзя! Что же с животинкой не так? Может я его обидела? Вот тогда я и обратилась к нашему ветеринару Дайнису Кукайнису, который тонко разбирается в кошачьей психологии. Делюсь интервью.

-Дайнис, может я обидела Моцарта?

-Ты избаловала своего Моцарта. Он у тебя в доме хозяин, а не ты. Дело в том, что у котов и кошек есть множество вокализаций, которые они используют, чтобы рассказать хозяевам о своем счастье. Например, они урчат. Он же ложится около тебя и урчит?

-Да. Но он хочет есть! Тоже от счастья?

-От избалованности. Ты не кормила его никогда ночью?

-Бывало. Поздно приходила с работы и кормила. Он просил, а я кормила.

-Так зачем удивляться? Он требует то, что уже получил. И проверяет тебя. То постучит по голове, то урчит на ухо, то косметику сбрасывает. Он же прекрасно понимает, что ты мама-кормилица! Не твой муж, а ты. Он знает, что ты встанешь и накормишь. Наши пушистики такие умные! Ты только подумала, а он уже рядом.

-Часто бывает так, что коты едят ночью?

-Бывает и часто. У разных котов свое чувство меры: некоторые съедают норму за один присест, а другие делают подходы несколько раз. Одни хозяева приучают есть в одно и тоже время (есть такие), а другие, когда любимец захочет. В твоем случае Моцарт делает все, что захочет.

-И как же мне высыпаться? Как вернуть все на круги своя?

-А не давать ночью еды. Пару ночей помучишься, а потом он поймет, что ничего не светит и станет есть утром. Или оставляй корм в миске. И не стоит забывать, что коты охотники. Ночь – их среда. Днем они высыпаются, а ночью активизируются. Но у тебя ему ловить, как в природе, не надо и он идет к миске. А там пусто. А ты рядом. Ты, которая для него кормилица. Вот он и просит тебя «составить» ему компанию. Попробуй не давать! Ничего если и «пошалит», но зато все придет в норму. И спать вы будете ночью каждый в своей кровати.

-Благодарю. Ваши бы слова в уши Моцарту!