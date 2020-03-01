Коронавирус 1 марта: вирус нашли ещё в 5 странах, первая смерть зафиксирована в США

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1 марта 2020, 10:01 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

вирус, pixabay.com

Количество заболевших коронавирусом в мире достигло 86 923 человек, 2 978 –погибли. Первая смерть от инфекции зарегистрирована в США. «Аргументы недели» рассказывают обо всех новостях к этому часу.

– В Армении выявили первый случай заражения COVID-19. Заболевшим оказался 29-летний гражданин, недавно вернувшийся из Ирана вместе с женой. У супруги инфекция не обнаружена. «Правительство примет необходимые меры в соответствии с правилами, установленными Всемирной организацией здравоохранения», – написал в Facebook премьер-министр страны Никол Пашинян. Также он отметил, что всех контактировавших с мужчиной людей временно изолируют. Это примерно 30 человек.

– Вирус добрался и до Эквадора. Как сообщила министр здравоохранения страны Каталина Андрамуньо Себайос, заболевшей оказалась 70-летняя гражданка страны, проживающая в Испании. Она приехала в эквадорский город Гуаякиль из Мадрида 14 февраля. Тогда у нее не было никаких симптомов коронавируса.

– Коронавирус обнаружили в Ирландии. Об этом написал портал The Journal со ссылкой на Минздрав страны. Пациентом стал мужчина из восточной части страны. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь. Предполагается, что он прибыл в Ирландию из района в Италии, где был обнаружен коронавирус.

– В Люксембурге коронавирусом заразился мужчина, недавно вернувшийся из Италии. Он сам обратился за помощью. В настоящее время власти выясняют, с кем он контактировал. Главный врач страны не предоставил дополнительную информацию о личности мужчины, но сказал, что его симптомы проявились довольно поздно. У семьи заболевшего нет никаких симптомов коронавируса, но они всё равно находятся на карантине.

– Первый случай заражения также зафиксирован в Катаре. Заболел 36-летний гражданин страны, который недавно вернулся из Ирана. Как сообщает Минздрав, его эвакуировали на правительственном чартерном самолете и поместили на карантин вместе с другими пассажирами.

– В Италии заразились более тысячи человек. Об этом сообщила журналистам глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. Лечение проходят 1049 человек, 29 пациентов скончались, а 50 выздоровели. По словам Боррелли, 52% заболевших проходят лечение дома, 38% находятся в больнице в стабильном состоянии, 10% – в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

– Первую смерть от коронавируса зафиксировали в США. «Департамент здравоохранения штата Вашингтон подтверждает, что первая в США смерть от COVID-19 произошла на территории штата», – говорится в Twitter. Президент Трамп сообщил, что речь идет о пожилой женщине, которая входила в число пациентов с факторами высокого риска. Еще четыре человека, зараженные коронавирусом, находятся в тяжелом состоянии.

– Есть и положительная динамика. В Китае выздороветь смогли уже 41 825 человек. Общее число заразившихся в стране составило 79 824. Большинство смертей произошло в провинции Хубэй, где впервые была зафиксирована вспышка заболевания.