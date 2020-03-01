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//Общество 13+

С 1 марта в Москве временно отключен Wi-Fi в наземном транспорте

, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]

С 1 марта в Москве временно отключен Wi-Fi в наземном транспорте
MIT Russia, globallookpress.com

С 1 марта в Москве временно отключен беспроводной интернет Wi-Fi в городском общественным наземном транспорте. По данным ГУП "Мосгортранс", Wi-Fi отключен в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях.

Беспроводной интернет вернется в наземный городской транспорт во втором полугодии 2020 года после обновления сервиса. Обновленный сервис планируется запустить на магистральных маршрутах, которые связывают центр и отдаленные столичные районы.

Оказалось, что в настоящее время услуга по предоставлению беспроводного интернета не удовлетворяет требования пользователей. Перед обновлением сервиса проведут опрос пассажиров, по итогам которого сформируют техническое задание для нового конкурса.

В Московском метрополитене продолжает работать сеть бесплатного Wi-Fi.

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