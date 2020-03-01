У православных верующих сегодня Прощеное воскресенье. У кого и как правильно просить прощения

Православные христиане сегодня, 1 марта, отмечают Прощеное воскресенье. Заканчивается неделя перед Великим Постом. В Прощеное воскресенье у верующих принято просить прощение, извиняться.
Извиниться за обиды или зло, которое вы могли даже случайно, невольно причинить людям, родным или не очень близким.
Директор православной радиостанции «Радонеж» Евгений Никифоров в интервью радио Sputnik рассказал, что заранее готовить слова прощения не стоит, нужно просто извиниться. Журналист пояснил, что важен ответ, который последует. У православных христиан принято говорить друг другу: «Прости меня», как правило, отвечают: «Бог простит, и я прощаю».
Евгений Никифоров советует прощение просить у всех, как у православных, так и не у православных, у кого вы чувствуете, что на душе осталось что-то невыясненное. По его словам, так будет легче и вам, и тому, у кого вы попросили прощения, и у вам на душе будет спокойнее.
Журналист посоветовал сегодня, в Прошеное воскресенье, попросить прощение у своих родственников, близких и даже домашних питомцев.
Со второго марта у православных верующих начитает Великий Пост.