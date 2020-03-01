У православных верующих сегодня Прощеное воскресенье. У кого и как правильно просить прощения

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1 марта 2020, 07:39 [ «Аргументы Недели» ]

Дивеево, фото: pixabay.com

Православные христиане сегодня, 1 марта, отмечают Прощеное воскресенье. Заканчивается неделя перед Великим Постом. В Прощеное воскресенье у верующих принято просить прощение, извиняться.

Извиниться за обиды или зло, которое вы могли даже случайно, невольно причинить людям, родным или не очень близким.

Директор православной радиостанции «Радонеж» Евгений Никифоров в интервью радио Sputnik рассказал, что заранее готовить слова прощения не стоит, нужно просто извиниться. Журналист пояснил, что важен ответ, который последует. У православных христиан принято говорить друг другу: «Прости меня», как правило, отвечают: «Бог простит, и я прощаю».

Евгений Никифоров советует прощение просить у всех, как у православных, так и не у православных, у кого вы чувствуете, что на душе осталось что-то невыясненное. По его словам, так будет легче и вам, и тому, у кого вы попросили прощения, и у вам на душе будет спокойнее.

Журналист посоветовал сегодня, в Прошеное воскресенье, попросить прощение у своих родственников, близких и даже домашних питомцев.

Со второго марта у православных верующих начитает Великий Пост.