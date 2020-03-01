Все новости >>

//Общество 13+

У православных верующих сегодня Прощеное воскресенье. У кого и как правильно просить прощения

, 07:39 [ «Аргументы Недели» ]

У православных верующих сегодня Прощеное воскресенье. У кого и как правильно просить прощения
Дивеево, фото: pixabay.com

Православные христиане сегодня, 1 марта, отмечают Прощеное воскресенье. Заканчивается неделя перед Великим Постом. В Прощеное воскресенье у верующих принято просить прощение, извиняться.

Извиниться за обиды или зло, которое вы могли даже случайно, невольно причинить людям, родным или не очень близким.
Директор православной радиостанции «Радонеж» Евгений Никифоров в интервью радио Sputnik рассказал, что заранее готовить слова прощения не стоит, нужно просто извиниться. Журналист пояснил, что важен ответ, который последует. У православных христиан принято говорить друг другу: «Прости меня», как правило, отвечают: «Бог простит, и я прощаю».

Евгений Никифоров советует прощение просить у всех, как у православных, так и не у православных, у кого вы чувствуете, что на душе осталось что-то невыясненное. По его словам, так будет легче и вам, и тому, у кого вы попросили прощения, и у вам на душе будет спокойнее.

Журналист посоветовал сегодня, в Прошеное воскресенье, попросить прощение у своих родственников, близких и даже домашних питомцев.

Со второго марта у православных верующих начитает Великий Пост.

ИЧ

//картина дня

В числе возможных наемников нацбата «Донбасс» больше всего было уроженцев России. Такие данные содержатся в списках упомянутого батальона украинских националистов. Он появился в распоряжении специального корреспондента «Аргументов недели».

В числе возможных наемников нацбата «Донбасс» больше всего было уроженцев России. Такие данные содержатся в списках…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Православные христиане отмечают Прощеное воскресенье. В день перед Великим постом у верующих принято просить прощение, извиняться. Принято говорить друг другу: «Прости…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В 90-х его песни звучали из каждого магнитофона, и спустя более четверть века он даёт около 130-ти кассовых концертов в год. «Король 90-х», Заслуженный артист России…

//новости ан

//новости ан