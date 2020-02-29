Латвийский инфектолог: С наступлением теплой погоды коронавирус может пойти на спад

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29 февраля 2020, 20:51 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Главврач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале, фото соцсети

С наступлением весны и теплой погоды коронавирус может пойти на спад или совсем исчезнуть. Такой прогноз дала главврач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале латвийским СМИ.

Видимо, международные СМИ так напугали людей коронавирусом, что они больше не могут ни о чем думать! Как не заболеть? Когда будет вакцина? Есть ли в продаже, простите, медицинские «намордники»?

Пик паники решили погасить врачи: главный врач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале считает, что людям не стоит поднимать панику. Звонить в скорую следует тогда, когда у человека высокая температура, насморк, боль в горле, кашель. И, конечно, если он приехал из стран «риска».

По мнению г-жи Розентале, вирусы обычно сражаются за «местом под солнцем». В место в организме человека. А с наступлением весны и теплой погоды новый тип вируса может пойти на спад или исчезнуть.

С мнением главного врача согласен и советник премьер-министра по вопросам интеграции, врач-гастроэнтеролог Хосам Абу Мери.

«Люди оказывают проблеме коронавируса слишком большое внимание. Я думаю, что тот уход, который предусматривает наше государство в случае, если будет зафиксирован случай вируса, достаточен. В мире, как мне кажется, наблюдается преувеличение данной проблемы».

Видимо, не так все и страшно…