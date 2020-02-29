В Подмосковье потушили пожар на площади 7,2 тысячи квадратных метров

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29 февраля 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Сообщается, что спасатели полностью потушили пожар в Подмосковье на площади 7,2 тысячи квадратных метров. Возгорание произошло на овощной базе в Наро-Фоминском городском округе.

Ранее было известно: открытое горение в деревне Софьино было потушено в 9.57, а в 14.25 специалисты уже смогли ликвидировать последствия инцидента. На территории происшествия работали 44 человека и 11 единиц техники.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в субботу заявила, что все пассажиры, прибывающие на территорию России международными рейсами, проходят проверку на наличие симптомов заражения коронавирусом.