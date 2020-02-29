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Анна Попова: Отказ россиян от поездок за границу - одна из мер защиты от коронавируса

, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Попова: Отказ россиян от поездок за границу - одна из мер защиты от коронавируса
Анна Попова, фото с сайта Кремля

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала первой мерой защиты россиян от заражения коронавирусом - сокращение предполагаемых поездок за границу.  По словам Поповой, сейчас, по возможности, лучще вообще  за рубежи родной страны не выезжать.

"Для того, чтобы на сегодняшний день считать себя защищенными, первое - нужно максимально сократить возможные поездки за границу, так как сейчас то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации", - пояснила главный санитарный врач РФ.
Попова напомнила: для защиты от инфекции соблюдение основных правил гигиены нужно не забывать всегда и везде, как в России, так и за рубежом.

Держать чистыми нужно не только руки, но и все гаджеты, которые окружают вас. Также важно в течение дня ополаскивать лицо и промывать носовые ходы. При посещении мест, в которых собирается много людей, при поездках в общественном транспорте, желательно носить медицинскую маску. Попова при появлении симптомов вируса или гриппа советует сразу обратиться к врачу.

ИЧ

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