Топ-10 самых изобретательных российских городов в привлечении туристов 

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29 февраля 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова, Журналист ]

красивые места, pixabay.com

Любители путешествий по России хорошо знакомы с главными туристическими «магнитами» нашей страны: во всевозможные рейтинги преданно входят Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород и все города Золотого кольца.

Но Россия слишком велика, чтобы ограничиться посещением основных городов и регионов с достопримечательностями, о которых знают все. «Аргументы недели» составили топ-10 необычных городов России, знающих толк в привлечении туристов со всего мира.

Калмыкия: город шахмат

Сити-Чесс, или Город шахмат находится на самой окраине Элисты. Очень благоустроенный, утопающий в зелени небольшой микрорайон. Появился благодаря стараниям государственного деятеля, президента Международной шахматной федерации, Кирсана Илюмжинова и посвящён, конечно, шахматам.

Построили Сити-Чесс в 1998 году по случаю проведения в Элисте 33-й Шахматной олимпиады. Здесь же проходили конгресс ФИДЕ, международные биеннале, всевозможные симпозиумы и форумы.

Кроме того, в истории Сити-Чесс отразилось литературное произведение — «Двенадцать стульев», роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Недаром здесь есть проспект Остапа Бендера, памятник Великому комбинатору, да и сам шахматный город в память о нем называют Нью-Васюками. Впрочем, здесь смешались все жанры: и Дворец шахмат, очертаниями напоминающий калмыцкую кибитку, и Музей шахматной славы, и буддийская Ступа просветления, и православная часовня, и вот эти ильфо-петровские мотивы.

В остальном же городок видом напоминает элитный, но довольно безлюдный коттеджный поселок, обильно украшенный всевозможными шахматными скульптурами. В свободное от мероприятий время он исполняет обязанности дорогой гостиницы, где туристам предлагается арендовать жилье сроком хоть на несколько лет.

Новосибирск: город-железнодорожник

Один из наиболее молодых городов страны, основан в 1893. Исторических достопримечательностей здесь не так много, но Новосибирск привлекает туристов своей красотой и не уступает другим в списке самых красивых. Самые древние объекты на территории Новосибирска: Вознесенский собор, Собор Святого Николая, Собор Александра Невского. В городе располагается самый крупный железнодорожный вокзал. Приезжие гости могут посетить с экскурсией единственный в мире музей Солнца, оригинальные памятники колбасе, светофору.

Невьянск: город российской Пизанской башни

Наша сторожевая башня города Невьянск не хуже Пизанской в Италии. Построена в 1725 году промышленниками Демидовыми. Высота башни — практически с 20-этажный дом, а отклонение достигло 2,5 метра. В башне есть уникальная акустическая комната, где шёпот за вашей спиной слышат все, даже в дальних углах, а вы — нет.

Выборг: европейский российский город

В Выборг Ленинградской области стоит ехать хотя бы ради того, чтобы побывать в Европе без пересечения границ. Выборг не похож ни на один российский город. Среди узких улочек и островерхих шпилей витают североевропейская сдержанность и утонченность. Весь старый квартал Выборга можно пересечь за полчаса, но, топая по булыжным мостовым и разглядывая старинные дома, легко и не заметить, как пролетит целый день. А на десерт туристам предлагается посещение таинственного Выборгского замка XIII века, который стоит на островке. Кажется, что из окна вот-вот вылетит привидение, как в сказке Отфрида Пройслера.

Старая Русса: город, выбранный Достоевским

Городок Старая Русса, на юге озера Ильмень (Новгородская область), славится не только старинными церквями, минеральными источниками и отменными блюдами из озерного судака. Старая Русса — единственное место из тех, где когда-либо жил и творил Достоевский, куда он переехал по собственному желанию, а не по воле судьбы. Здесь до сих пор можно зайти в дом, в котором Федор Михайлович писал «Бесов», «Подростка» и «Братьев Карамазовых». Иностранных ценителей творчества Достоевского Старая Русса привлекает не меньше, чем отечественных.

Ростов Великий: город - проводник в Древнюю Русь

В Ростове Великом (Ярославская область) одна достопримечательность древнее другой. Сам город впервые упомянут в летописи в 862 году — почти на триста лет раньше Москвы. А озеро Неро существует аж с тех времен, когда по земле расхаживали мамонты. Но главное — центр Ростова сохранил свой исторический облик. Маковки соборов здесь свободно парят в ярко-синем небе, а не теряются на фоне небоскребов. Чтобы разом увидеть всю красоту Ростовского кремля, туристам предлагается подняться на смотровую площадку Водяной башни. А чтобы почувствовать себя царями-самозванцами из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» гостям разрешается прогуляться по переходам на крепостных стенах.

Аркаим: город силы

Городище Аркаим возникло на Земле во времена строительства египетских пирамид, его называют чудом света. Учёные считают, что город стоит на необыкновенно сильном энергетическом месте планеты. Этот город притягивает шаманов, магов, эзотериков и исследователей НЛО со всего мира. Древний город находится в Челябинской области, но добираться удобнее автобусом от Екатеринбурга. Жить любителям потустороннего придётся в палатке, отелей рядом с Аркаимом нет.

Ширково (Тверская область): село деревянной истории

Тверские Кижи — так называют деревянную церковь Рождества Иоанна Предтечи на Ширковом погосте в Осташковском районе Тверской области, построенную в 1694 году. Высота церкви — 40 метров. Это самое высокое деревянное строение в мире привлекает и наших туристов, и иностранных любителей русского зодчества.

Мирный (Якутия): город бриллиантов

Алмазоносная трубка «Мир» — карьер глубиной 450 м и шириной 1200 м является одной из главных туристических достопримечательностей Якутии. Находится на окраине города Мирный. Его отчётливо видно даже из космоса. Здесь можно узнать всё о добыче алмазов и прикупить бриллиантов по себестоимости.

Лайково: город - событие

Город-событие Лайково — это самый большой город, который будет построен в классическом стиле за последние 100 лет. Завершение грандиозного проекта запланировано на 2023 год, и по замыслу своих создателей — девелоперской компании «Urban Group» и архитектора Максима Атаянца — он воплотит в себе лучшее, что наработано российской и мировой градостроительной мыслью, и станет событием как для России, так и для всего мира. Так что Лайково может смело ожидать скорый наплыв туристов со всей России и мира.

Путешествие по всей могучей и огромной России может занять годы, а то и десятилетия. Так что предлагаем начать с самых необычных и привлекательных городов, вошедших в наш рейтинг!