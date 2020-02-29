В Москве начался марш памяти Бориса Немцова

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29 февраля 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

Мемориальный марш памяти Бориса Немцова, Москва, фото соцсети

В центре столицы начался мемориальный марш памяти Бориса Немцова, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с места событий.

«Мемориальный марш памяти Бориса Немцова начался в центре Москвы», - сообщил корреспондент.

Раннее в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Агентству «Москва» сообщили о том, что согласованная с правительством столицы демонстрация 29 февраля с участием до 30 тыс. человек пройдет по внутренней стороне Страстного, Петровского, Рождественского, Сретенского бульваров и проспекту Академика Сахарова до дома 12.