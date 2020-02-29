Финал Х Всероссийского конкурса

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29 февраля 2020, 08:16 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Совсем скоро пройдет красивое и уникальное мероприятие Всероссийского уровня «Товарный знак года 2020»! Бренды с товарными знаками соревнуются в четырёх номинациях: словесный, комбинированный, изобразительный товарный знак и бренд-надежда. Уже сейчас на официальном сайте znakgoda.ru проходит первый этап конкурса — интернет-голосование! Поддержите участников - голосуйте за понравившихся конкурсантов в разделе «голосование» каждый день до 12 мая 2020 года!

Участником конкурса может стать любой желающий (с товарным знаком, который находится в процессе регистрации или уже зарегистрирован), и совсем неважно в каком городе или стране находится ваша компания. 22 мая 2020 года в Зале торжеств Красноярской краевой филармонии состоится финал X Всероссийского конкурса «Товарный знак года 2020», на котором будет известен обладатель Гран-при и выбран лучший товарный знак года!

Возникли вопросы? Хотите стать участником или партнером мероприятия? Звоните по т.: +7 (391) 269-90-60 доб. 52, 8-800-7777-900 (звонок по России бесплатный), или напишите нам на почту pr@yarpatent.ru.