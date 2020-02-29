На Кубани более 15 тысяч многодетных семей получат региональный маткапитал

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29 февраля 2020, 01:01 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: Администрация Краснодарского края

Специалисты министерства труда и социального развития Краснодарского края рассказали журналистам о нововведениях, которые касаются социальных выплат в регионе.

Всего за время выплаты регионального маткапитала его получили 15 тысяч кубанских семей, 12,5 тысяч из них направили его на улучшение жилищных условий.

Как сообщила начальник отдела организации адресного предоставления льгот и субсидий Наталья Ролик, в 2020 году региональный материнский капитал увеличился до 129 342 рублей. Право на него имеют семьи, в которых родился третий и последующий ребенок.

Еще одно новшество касается ежемесячных выплат на первого ребенка. Начиная с этого года право на такую поддержку имеют семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума – на Кубани он составляет 24 060 рублей. Выплату, размер которой составляет 10639 рублей, теперь будут выплачивать до достижения ребенком трех лет, а не полутора, как было ранее.

В краевом бюджете на этот вид соцподдержки в 2020 году предусмотрено 6,3 млрд рублей.