Как защитить квартиру от коронавируса

//Общество 13+

28 февраля 2020, 19:57 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

дезинфекция квартиры, pixabay.com

«Аргументы Недели» узнали, как правильно дезинфицировать квартиру от коронавируса.

Коронавирус – возбудитель не только респираторной инфекции, но и ТОРС (тяжелого острого респираторного синдрома).

При развитии ТОРС отмечается тяжелейшее поражение альвеолярных эпителиальных клеток и формирование тяжелой дыхательной недостаточности.

В отличие от других вирусов, заражение вирусом коронавируса всегда сопровождается высоким риском летального исхода заболевания.

Самое главное – проветривать помещение, уверена старшая медсестра клиники Блохина

Гизятова Елена:

«Делать это нужно минимум 4 раза в день, потому что влажный/теплый воздух – идеальное место для размножения вирусов. Если есть возможность — приобретите ультрафиолетовую лампу для обеззараживания воздуха. Минимальная база защиты: протирать ручки дверей дезинфицирующим средством, чаще мыть руки антибактериальным мылом, промывать нос и горло соляным раствором».