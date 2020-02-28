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Как защитить квартиру от коронавируса

, 19:57 [ «Аргументы Недели», , Обозреватель отдела Общество ]

Как защитить квартиру от коронавируса
дезинфекция квартиры, pixabay.com

«Аргументы Недели» узнали, как правильно дезинфицировать квартиру от коронавируса.

Коронавирус – возбудитель не только респираторной инфекции, но и ТОРС (тяжелого острого респираторного синдрома).

При развитии ТОРС отмечается тяжелейшее поражение альвеолярных эпителиальных клеток и формирование тяжелой дыхательной недостаточности.

В отличие от других вирусов, заражение вирусом коронавируса всегда сопровождается высоким риском летального исхода заболевания.

Самое главное – проветривать помещение, уверена старшая медсестра клиники Блохина

Гизятова Елена:

«Делать это нужно минимум 4 раза в день, потому что влажный/теплый воздух – идеальное место для размножения вирусов. Если есть возможность — приобретите ультрафиолетовую лампу для обеззараживания воздуха. Минимальная база защиты: протирать ручки дверей дезинфицирующим средством, чаще мыть руки антибактериальным мылом, промывать нос и горло соляным раствором».

 

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