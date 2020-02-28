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//Общество 13+

Банк Коломойского напугал вкладчиков предложением «запастись наличкой»

, 19:45 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Банк Коломойского напугал вкладчиков предложением «запастись наличкой»
Игорь Коломойский на фото из telegram

Украинский Приватбанк предложил вкладчикам в ближайшее время снять деньги и провести все финансовые операции. Вкладчиков это смутило, кого-то даже напугало.

Предупреждение банка связано с техническими проблемами. В ночь с субботы на воскресенье будет обновление системы.

«Мы стремимся улучшить качество обслуживания», — сообщила пресс-служба ПриватБанка: «Поэтому с 29.02 на 01.03. 01:00 до 07:00 будем обновлять процессинг. Плановые работы проведем ночью».

Пресс-служба предложила заранее провести все финансовые операции. Для расчетов предлагается снять наличку, потому что карты работать не будут.

Это предупреждение смутило вкладчиков. Особой паники нет. Но знающие историю финансовой организации люди опасаются более глобальных проблем.

ПриватБанк некогда принадлежал олигарху Коломойскому. Во времена Порошенко банк был национализирован. Сейчас предприниматель пытается вернуть его через суд.

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