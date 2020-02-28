Совещание по итогам работы районных и городских судов состоялось в Краснодаре

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28 февраля 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко приняли участие в расширенном совещании, на котором подводились итоги работы районных и городских судов Краснодарского края за прошлый год.

На мероприятие были приглашены руководители и представители надзорных и правоохранительных органов, силовых структур, судьи краевого, районных и городских судов, мировые судьи края. В работе совещания также участвовал председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань. Основным итогам деятельности районных и городских судов региона в прошлом году был посвящен доклад председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова. По его словам, судами края в 2019 году рассмотрено более 1 млн 148 тысяч дел, среди которых около 830 тысяч — гражданские дела, что на 49 тысяч больше, чем за 2018 год. Дел об административных правонарушениях рассмотрено порядка 271 тысячи. В своем выступлении глава региона Вениамин Кондратьев акцентировал внимание на совместной работе всех ветвей власти: судебной, законодательной и исполнительной. — Мы с вами отвечаем за стабильную жизнь в нашем регионе. Мы все разные по мнениям, по оценкам ситуации, по взглядам, но у нас цель одна – сохранить стабильность в крае. Сегодня огромный запрос общества на справедливость. Поэтому необходимо, чтобы правосудие было прозрачное, доступное и справедливое, – считает губернатор. В свою очередь, председатель ЗСК Юрий Бурлачко напомнил, что Законодательное Собрание края вносит свой вклад в развитие судебной системы Кубани, формируя корпус мировых судей в регионе, совершенствуя законодательство в этой сфере. На постоянном контроле депутатского корпуса вопросы размещения судебных участков мировых судей в муниципалитетах. — С органами местного самоуправления и департаментом по обеспечению деятельности мировых судей Краснодарского края парламент Кубани ведет постоянную совместную работу по улучшению условий деятельности мировых судей и укреплению материально-технической базы аппаратов судов. На качестве правосудия нельзя экономить. Ведь мировая юстиция – важный институт нашего общества и та часть судебной системы, которая решает самый широкий спектр вопросов, – сказал Юрий Бурлачко. В завершении Юрий Бурлачко отметил, что впереди у представителей судейского сообщества Кубани новые задачи, и пожелал успехов в их выполнении. В ходе мероприятия состоялось награждение сотрудников районных и городских судов, преуспевших в профессиональной деятельности.