Пограничники Украины контролируют состояние здоровья всех прибывающих из Крыма граждан

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28 февраля 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

Украинские пограничники осуществляют контроль состояния здоровья всех прибывающих с территории Крыма граждан.

Такие меры приняты, чтобы предотвратить занесение на территорию страны китайского коронавируса. Контроль также осуществляется в морских и авиационных пунктах пропуска, сообщили в херсонском погранотряде Госпогранслужбы Украины.

Пограничники опрашивают граждан и проводят скрининг с помощью пирометров, которые используются для бесконтактного измерения температуры тела. Лиц с признаками заболевания будут выводить из общего потока и направлять в подразделения здравоохранения.

Особое внимание обращают на граждан КНР и стран, в которых Международная организация здравоохранения зафиксировала случаи заболевания коронавирусом.

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