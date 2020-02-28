Коронавирус захватил Европу: насколько всё серьёзно?

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28 февраля 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

каронавирус в Европе

Последние несколько дней внимание общественности было приковано к Европе, куда COVID-19 всё-таки добрался. Под удар попала Италия, где в этот момент проходили Неделя моды и Венецианский карнавал. Туристы начали массово отменять поездки, а местные жители заперлись в своих домах. По крайней мере об этом пишут многие СМИ. Но так ли всё страшно? «Аргументы недели» узнали, что пишет местная пресса, и почему поводов для паники не так уж много.

Новости из Италии приходят тревожные. По последним данным, число погибших от коронавируса в стране возросло до 17 человек, а диагноз подтвердился у 650 жителей. Около 40 из них уже смогли полностью восстановиться после болезни. В настоящее время в Италии наибольшее число людей с вирусом из всей Европы и самое высокое число погибших. Такие цифры приводят в ужас многих европейцев и, конечно, туристов, которые планировали поездку в страну. Однако важно знать, что большинство погибших были пожилыми людьми, многим из них было за 80 лет. У большинства также были сопутствующие заболевания, включая рак. Об этом пишет известный итальянский портал The Local Italy.

Несмотря на эти факты, людям все равно страшно. Туристическая индустрия страны находится в огромном упадке. В марте были отменены заказы на поездки и проживание на сумму более 200 миллионов евро. Об этом сообщила итальянская ассоциация туризма Assoturismo Confesercenti. «В новейшей истории итальянский туризм никогда не испытывал подобного кризиса», – заявил президент ассоциации Витторио Мессина. – Это самый темный момент. Даже трагедия 9/11 не отразилось так сильно». В перспективе из-за коронавируса туроператоры Италии могут потерять почти 3 млрд евро. Сейчас международные границы страны остаются открытыми, и единственное ограничение на полеты – это прямые рейсы между Италией и Китаем, которые были приостановлены ещё в конце января.

карта, на которой отмечены места вспышки вируса в Италии.

А кто стал «пациентом номер 1» в Италии? Итальянские власти считают первым заболевшим 38-летнего мужчину по имени Маттиа. Первоначально он находился в реанимации для лечения респираторных заболеваний в больнице итальянского города Кодоньо, но сейчас проходит лечение в клинике Сан-Маттео в Павии. Это примерно в 35 километрах к югу от Милана, сообщил CNN представитель итальянского агентства гражданской защиты Джури Питталуга. Беременная жена Маттиа, Валентина, также заразилась вирусом и находится в больнице Сакко в Милане, но ее состояние здоровья не вызывает опасений у врачей. Кто стал «пациентом номер 0» итальянским властям установить пока не удалось. Такой термин используют в отношении человека, который принес коронавирус в страну. Найти его крайне важно, чтобы исключить вероятность заражения ещё большего числа людей.

Стоит отдать должное итальянским властям, они приняли много мер безопасности. Школы, общественные площади и площадки были закрыты, а карнавальные празднества отменены по всей Италии. Итальянские власти также объявили штрафы для тех, кто был пойман на въезде или выезде из зоны вспышки вируса без специального разрешения.

Особое волнение у многих вызвала отмена знаменитого Венецианского карнавала, на который съезжаются люди со всего мира. Власти региона Венето завершили праздник на два дня раньше, чем планировалось. Около 50 000 человек не смогут въехать или выехать из нескольких городов в Венето и Ломбардии в течение следующих двух недель без специального разрешения.

Но всё ли так плохо? Эпидемия ли царит в Европе или «инфоэпидемия»? Этим вопросом задались корреспонденты BBC: «Франция должна готовиться к эпидемии коронавируса, говорит президент Эммануэль Макрон, но Италия – самая пострадавшая страна в Европе. Это говорит о том, что вводящие в заблуждение новости создают инфодемию». Корреспондент BBC в Южной Европе Марк Лоуэн пишет о том, что местные СМИ уже поняли, что зашли далеко. На первых полосах итальянских газет главной темой становится не рост числа заболевших, а призывы к спокойствию. Так, мэр Милана, где многие отели и рестораны полупусты, призвал некоторые музеи вновь открыть двери для туристов. «Но эта история основана на восприятии. И когда президент Дональд Трамп упомянул о возможных будущих ограничениях на поездки в Италию, Израиль запрещает иностранцам прибывать на самолетах из Италии, а Кувейт эвакуировал своих граждан из Милана, итальянскому правительству становится сложно что-то изменить», – считает Лоуэн. В других европейских странах обстановка намного спокойнее. Точечные вспышки паники быстро стихают, а новости вызывают скорее простую озабоченность.

Если вы уже запланировали поездку в Италию или другую европейскую страну, то вот какие рекомендации, направленные на снижение риска заражения коронавирусом, туристам даёт правительство страны:

– Тщательно и часто мойте руки с мылом и водой, особенно после кашля и чихания или перед едой. Не прикасайтесь к глазам, носу или рту, особенно немытыми руками.

– Прикрывайте нос и рот, когда кашляете или чихаете.

– Носите маску, если вы подозреваете, что больны, или если вы помогаете кому-то другому, кто болен.

– Очищайте поверхности с помощью дезинфицирующих средств на основе спирта или хлора.

– Не рекомендуется принимать никаких антибиотиков или противовирусных препаратов, если они не были назначены врачом.

Если у вас поднялась температура, кашель или возникли трудности с дыханием в Италии или в течение 14 дней после поездки, вы должны немедленно обратиться за медицинской помощью. Не подвергайте других опасности.