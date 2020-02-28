Бесплатный wi-fi появился в автобусах Сочи

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28 февраля 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Пока он действует в пилотном режиме на маршрутах №105, 105с и 105э, следующих в Красную Поляну. О наличии локальной беспроводной сети в транспорте проинформируют специальные наклейки, размещённые как в салоне, так и на двери автобуса.

- Чтобы подключиться к сети, необходимо выбрать из списка доступных сетей WIFI FREE BUS и пройти короткую авторизацию. Последующие подключения будут производиться автоматически, - сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Помимо доступа в интернет на платформе также будет доступна афиша городских мероприятий. По итогам пилотного проекта будет принято решение о возможности расширения числа автобусов, подключаемых к Wi-Fi.