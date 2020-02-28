Горячий ТОП региональных новостей: В Красноярском крае мужчина «продал» автомобиль пяти приятелям

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28 февраля 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: воровство денег в Кирове, похищение велосипедов в Калининграде и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Тверской области спасли девушку, которая упала с моста. Пострадавшая была без сознания, но дышала. Это оказалась местная жительница 2001 года рождения. Она получила переохлаждение и провела в реанимации несколько дней, сообщает Афанасий-бизнес.

Специалисты оценили состояние Авачинского вулкана. Основной задачей было определение потенциальной угрозы от вулкана для близлежащих городов и населенных пунктов, аэропорта Елизово и стратегических объектов, расположенных в этом районе. Об этом передает Полуостров Камчатка.

В Красноярском крае мужчина продал автомобиль пяти приятелям, но ездил на нем сам. Предприимчивый мужчина, пользуясь доверием своих знакомых, предлагал им купить машину по привлекательной цене. Он уговорил на сделку пять человек и взял с них от 350 до 500 тысяч рублей, сообщает НДН.ИНФО.

Кировчанин похитил с карты знакомого почти 200 тысяч рублей. В ходе совместного отдыха в сауне потерпевший для покупки спиртного передал малознакомому человеку свою банковскую карту, сообщив ему пин-код. Однако мошенник снял все находящиеся на счете денежные средства - 195 000 рублей, пишет Новый Вариант.

В Калининграде задержали велосипедного вора. Как установили полицейские, подозреваемый проникал в подъезды многоквартирных домов, которые не были оснащены домофонами, и осматривал этажи в поисках понравившейся модели велосипеда, после чего, используя кусачки, похищал чужое имущество, как уточняет НИА Калининград.

В Петровском городском округе мужчина погиб при пожаре. Вечером 15 февраля в одном из домовладений в Светлограде произошел пожар, после тушения которого обнаружено тело проживавшего в нем мужчины, сообщает Ставропольский репортер.