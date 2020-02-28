Лайфхак. В Русской православной церкви напомнили верующим об их праве не повиноваться властям

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28 февраля 2020, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]

В Русской православной церкви напомнили верующим об их праве не повиноваться властям. Речь шла о прихожанах Русской православной церкви в Италии, которые по словам главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова, имеют право не подчиниться требованию местных властей закрыть храм из-за эпидемии коронавируса.

«Есть в "Основах социальной концепции РПЦ" такой пункт – в каком случае люди должны оказывать гражданское неповиновение. Если приказ начальства, городского или федерального, о каких-то действиях противоречит нашей вере, мы должны им пренебречь», - заявил священник на телеканале «Спас».

Смирнов призвал православных верующих препятствовать властям, если такое решение все же будет принято. И хотя речь идет о закрытии храма, в Сети уже решили, что Святое писание единое для всех и подобный Лайфхак вполне уместен и в других ситуациях.