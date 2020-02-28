Московский школьник создал уникального робота для сельского хозяйства

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28 февраля 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Ученик московской школы №354 им. Д. М. Карбышева Георгий Бондарь сконструировал робота, который может лечить зараженные сельскохозяйственные культуры. Агробот получил название «Тигр» и стал победителем IV научно-практической конференции «Инженеры будущего».

«Его основные задачи в том, чтобы перемещаться по полю, следить за растениями, определять их заболевания с помощью нейронной сети, подбирать к ним лекарства и доставлять в конкретную точку», – рассказал Бондарь в эфире «Московского образовательного» телеканала.

Агробот «Тигр» определяет, какой именно болезнью заражено растение, с точность 96 процентов. Мобильная конструкция перемещается по полю на электротяге.

Работу Георгия Бондаря отметил руководитель Департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина, вручив ему памятный подарок во время селекторного совещания ведомства 27 февраля. Министр Правительства Москвы также обратил внимание на активное участие руководства школы в продвижении проекта Бондаря.

«Я думаю, это очень правильная директорская тактика, когда коллектив напрямую видит, понимает те цели, задачи, которые сегодня стоят перед московской школой – видят самые эффективные механизмы решения этих задач. Это эффективный способ формирования общего понимания коллективом траектории развития школы», – сказал Калина.