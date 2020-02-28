Владимир Евланов встретился с гражданами в рамках региональной недели

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28 февраля 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Второй за неделю прием граждан депутат Государственной Думы РФ, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Евланов провел 26 февраля в Краснодарском местном отделении партии «Единая Россия».



На прием к парламентарию пришла инициативная группа обманутых дольщиков — Владимир Евланов уже давно занимается их проблемой. После выяснения актуальной ситуации были определены пути решения вопроса:



— На федеральном уровне создана рабочая группа по жилищно-строительным кооперативам, проблемы которых не решаются в рамках действующего законодательства. По поручению президента и министерства строительства и ЖКХ России эта рабочая группа совместно с Фондом Дом.РФ ищут способы решить эти проблемы. Перед нами стоит задача — включение в реестр обманутых дольщиков, после чего можно будет взять вашу ситуацию на контроль со стороны федеральных структур.



Еще одно обращение поступило от бывшего работника предприятия по добыче полезных ископаемых на Чукотке Александра Бердина. Он рассказал, что с 2011 года делает попытки возродить в этом регионе комбинат по добыче олова и вольфрама, однако не получает содействия от местной власти: «Проблема в том, что как только мы оформляем землю под недропользование, сразу попадаем на огромные налоги. Мы не против, но когда нет оборота, их не из чего выплачивать. Сначала нужно возродить предприятие, тогда вопросов не будет. Хотели бы попасть в программу развития промышленности».



Владимир Евланов изучил имеющиеся документы и предложил повторно обратиться к руководству региона:



— Вам нужно, чтобы инициатива исходила от местных властей. Пусть они подготовят приложение к вашему письму и направят документ в Государственную Думу — в комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Мы в свою очередь могли бы дать толчок решению этого вопроса. Тогда это будет уже набор документов, который может попасть в правительство через соответствующее министерство.



Также в рамках приема к депутату обратились с просьбой оказать содействие в продвижении высокотехнологичных очистителей воздуха, которые можно устанавливать в медицинских, школьных, производственных и административных помещениях. По итогам обсуждения преимуществ оборудования Владимир Евланов сказал, что сделает соответствующий депутатский запрос в адрес губернатора Краснодарского края.



Все вопросы, поступившие в ходе приема граждан, депутат Госдумы Владимир Евланов взял на личный контроль.