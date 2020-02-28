МИД РФ рекомендует временно воздержаться от поездок в Республику Корея, Иран и Италию

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28 февраля 2020, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт МИД РФ

Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам не посещать Южную Корею, Иран и Италию без крайней необходимости. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что при поездках во все страны, где выявлены случаи заражения коронавирусом, следует учитывать складывающуюся обстановку, соблюдать повышенные меры предосторожности, следовать правилам гигиены, учитывать рекомендации Роспотребнадзора, избегать мест массового скопления людей, а при появлении симптомов заболевания незамедлительно обращаться в медицинские учреждения для организации своевременной диагностики и лечения.

«Российские загранучреждения, еще раз хотела бы обратить ваше внимание на это, в странах, где зафиксированы вспышки инфекции, принимают надлежащие меры по обеспечению безопасности как своих сотрудников, так и находящихся там росграждан. Загранучреждения в своей работе учитывают развитие ситуации с коронавирусом в стране пребывания», – сказала Захарова.

Кроме этого, официальный представитель МИД РФ обратила граждан, которые планируют свои зарубежные поездки, на необходимость приобретения медицинских страховок, подчеркнув что «в этой ситуации это особенно актуально».

Ранее сообщалось, что въезд граждан из Ирана и Южной Кореи в Россию будет временно ограничен.