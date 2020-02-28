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Сергунина: Новая программа обучения волонтеров стартует в Москве

, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]

Сергунина: Новая программа обучения волонтеров стартует в Москве
Фото: соцсети

Образовательная программа для волонтеров «Включайся!» пройдет в столице 29 февраля и 1 марта, сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, первые уроки пройдут 29 февраля и 1 марта на базе Московского политехнического университета.

«Программа рассчитана на начинающих волонтеров и тех, кто только открывает для себя добровольчество. Первыми слушателями обновленного курса станут около 150 человек, входящие в состав волонтерского корпуса 75-летия Победы. Занятия пройдут в формате двухдневного интенсива с мастер-классами и лекциями», - отметила Сергунина.

Так, ресурсный центр «Мосволонтер» подготовил обновленную обучающую программу для волонтеров «Включайся!».

Слушатели узнают больше о волонтерской деятельности, этике, структуре добровольческих корпусов и многом другом. Эксперты научат участников интенсива эффективной коммуникации и действиях при чрезвычайных ситуациях.

Для удобства добровольцев занятия проводятся в выходные. Интенсив начнется с общей презентации ресурсного центра «Мосволонтер». Затем участников ждет интерактивная игра «Включайся!», задача которой познакомить между собой добровольцев и распределить их на команды. Слушатели обсудят образ добровольца, этику волонтерской деятельности, ее направления, свои права и обязанности. На занятии «Эффективная коммуникация с ветеранами» речь пойдет о правилах поведения и взаимодействия с пожилыми людьми, в том числе с ветеранами и их представителями. На мастер-классах добровольцам расскажут о структуре волонтерского корпуса, роли волонтеров и об ответственности, а также о том, как сделать волонтерский корпус сплоченной командой.

Во второй день интенсива участники также будут посещать мастер-классы и решать специальные кейсы, посвященные подготовке, мотивации и функциям добровольцев. Волонтеры смогут принять участие в деловых играх, на практике проверив полученные знания.

 

ГБ

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