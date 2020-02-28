Чему научатся умные домофоны в Челябинске

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28 февраля 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Умные домофоны, которые повсеместно устанавливаются в Челябинске, в самое ближайшее время начнут управляться голосом. Подходя к подъезду с занятыми руками, можно будет попросить голосового помощника позвонить в нужную квартиру.

Умные домофоны устанавливает компания «Интерсвязь». Как сообщает агентство Полит74, в южноуральской столице установлено несколько десятков тысяч интеллектуальных домофонных панелей, оснащённых микрофоном и видеокамерой. Сейчас создатели сервиса принялись за развитие и расширение функционала существующей системы.

«Со встроенным голосовым помощником, умные домофоны станут ещё полезнее и удобней. Стоит заметить, что команда может быть любой, и наши специалисты сейчас заняты поиском и подбором запросов от жителей города» — рассказывает директор по продуктам и инновациям компании «Интерсвязь» Александр Трофимов.

Ещё одной новинкой, которая добавляет комфорта в использование «Умного домофона», стал «тихий режим» работы устройства. С его помощью жители могут через бесплатное мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город» на операционной системе Android отключать звук звонка домофона на трубке в квартире и на смартфоне. Такой функцией удобно пользоваться в ночное время, чтобы избежать случайных и нежелательных звонков. Следующим шагом станет внедрение этой функции для устройств на базе iOS и создание расписания работы «тихого режима».

Напомним, приложение «Интерсвязь. Умный город» имеет целый ряд удобных функций: техподдержка, запись к врачу, обращение в ЖЭК, оплата коммунальных услуг, поиск парковки, просмотр записей с перекрёстков в сервисе «Улицы онлайн».