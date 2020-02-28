Самоотверженная медсестра против короновируса

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28 февраля 2020, 10:10 [ «Аргументы Недели», Полина Винокурова, Журналист ]

работа медсестер в Китае, фото: соцсети

Число заболевших короновирусом с каждым днем растет. Медицинские работники практически не появляются у себя дома, работают по 10 часов, едят и спят на рабочем месте. Китайские власти начали удалять некоторые публикации в интернете о том, как протекает борьба с вирусом. Но есть работники, которые под условием скрытия своих имен рассказывают об уже привычной ежедневной борьбе с эпидемией.

Медсестра Яо работает в одной из больниц города Санъян, в 300 км от города Ухань, где произошла вспышка вируса. В ее обязанности входит анализ крови пациентов для диагностики короновируса. Яо собиралась поехать к своей семье в провинцию Гуанчжоу, чтобы отметить китайский новый год. Но когда эпидемия началась, Яо решила стать волонтером. Она прекрасно понимала риски, что может и сама заразиться, но внутренний голос ей четко говорил: «Ты должна остаться».

"Я сказала себе: будь готова ко всему и принимай меры предосторожности. Если бы не было защитного комбинезона, я могла бы надеть плащ. Если бы не оказалось защитной маски, я могла бы попросить своих друзей по всему Китаю прислать ее мне по почте. Всегда можно найти какой-то выход".

По словам Яо, оборудование в больнице очень хорошее благодаря частным компаниям и помощи государства, однако еще ощущается нехватка в защитных масок и комбинезонов, что повышает риски заразиться самим медикам. "Это трудная работа. Делать ее очень грустно и морально тяжело. Но большую часть времени нам просто некогда думать о собственной безопасности", - говорит Яо.

Яо как настоящий врач со всей ответственностью подходит к работе, она понимает, что люди очень напуганы и им нужна не только забота, но и моральная поддержка.

Работают врачи практически целые сутки, делая лишь перерывы на еду и короткий сон. После конца смены на лице медиков остаются глубокие следы от масок иногда даже бывают раны, а одежда под защитным комбинезоном становится насквозь мокрой. Многие врачи спят на рабочем месте из-за отсутствия сил добраться до дома.

Десятки людей пишут врачам и медсестрам письма благодарности за помощь и за их труд. Как сказала Яо: «Этот вирус нас всех сплотил». В Китае сейчас идет настоящая борьба нации за жизнь.