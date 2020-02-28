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Олигархов на всех не хватит. Налоговая система России держится на бедных

, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]

Олигархов на всех не хватит. Налоговая система России держится на бедных

Налоги в России собираются с бедных и если снизить для них нагрузку, то госбюджет не получит колоссальные суммы. В ФНС подсчитали, если отменить НДФЛ для тех, у кого зарплата на уровне прожиточного минимума, казна не досчитается больше 1 триллиона рублей.

А таких в России большинство. Почти треть -28,2% населения страны зарабатывают не более 10 тысяч рублей в месяц. А вот условно богатых людей в стране, т.е. тех, чьи доходы в год достигают миллиона всего 6,9 процентов. Вот и получается, что если ввести определенный необлагаемый налогом минимум, то выпадающие доходы будут исчисляться триллионами рублей. Например, если убрать НДФЛ для граждан с зарплатой на уровне МРОТ, а сейчас это 12 130 рублей, бюджет потеряет порядка 1,2 трлн руб. А если увеличить ставку налога для оставшихся 7% богатых, то бюджетная система получит всего несколько десятков миллиардов. Отсюда в ФНС пришли к выводу, что снизить налоговую нагрузку для бедных никак нельзя.

«Это раньше один мужик двух генералов кормил. А нынче генералов да чиновников слишком много развелось, да и прожорливы стали, вот для каждого из них и нужно десятки бедняков обобрать», «Бедных обдирают как липку, а совсем нищим копейки подкидывают, зато сами живут и не тужат», «Ну экономика любой страны держится не на олигархах, это нам просто рассказывают, что без них не будет ни рабочих мест, ни развития промышленности. На всех олигархов не хвтит», - комментируют новость в Сети.

БИ

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