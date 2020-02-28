В Подмосковье растет риск встретить злого медведя

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28 февраля 2020, 07:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Фото: pixabay.com

Подмосковные экологи предупредили жителей Москвы и Московской области об опасной возможности встретить в лесу агрессивного бурого медведя. Отмечается, что сейчас хищники в подмосковных лесах злые по двум причинам.

Эколог Павел Воеводин объяснил, что из-за аномально теплой зимы медведи могли не впасть в спячку, а в лесу тем временем недостаточно корма для таких крупных хищников. Поэтому животные могут быть агрессивными и искать пищу рядом с человеком.

«Пища у медведей появится в апреле – мае, когда снег окончательно сойдет, вырастет свежая зелень и вскроются реки с рыбой. Но до этого времени окраинные леса области, особенно на западе и севере, лучше не посещать. Тем более в одиночку», - предупредил Воеводин.