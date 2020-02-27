Шесть городов России переименовали в

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27 февраля 2020, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]

На въезде в шесть городов России появились необычные таблички. «Город ад» - написано на каждой из них и это населенные пункты, где жители борются с промышленными выбросами и загрязнением воздуха.

Акцию организовали активисты партии «Зеленая Альтернатива», они заклеивали таблички с названиями городов одной и той же надписью - «Город ад».

"Мы берём на себя ответственность за переименование шести городов: Красноярска, Сыктывкара, Челябинска, Липецка, Воскресенска и Люберец. Всем им куда больше подходит одно общее говорящее название, подчёркивающее суть местной «экологической достопримечательности» в каждом из них".

Во всех этих городах на въезде появились аналогичные таблички. Экологи заявляют, что власти и предприниматели ради прибыли "готовы пойти на любые загрязнения и нарушения законодательства, по сути убивая простых людей, и нарушая их конституционное право на благоприятную окружающую среду".