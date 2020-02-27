Топ-10 самых изобретательных городов мира в привлечении туристов

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27 февраля 2020, 21:12 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова, Журналист ]

необычные места, pixabay.com

«Аргументы недели» сделали рейтинг 10 необычных и впечатляющих городов мира, которые поразят даже самых бывалых туристов. Каждый город на Земле уникален, но иногда попадаются весьма оригинальные экземпляры, в существование которых даже сложно поверить. Поэтому предлагаем увидеть их своими глазами и отдать должное оригинальному подходу основателей этих городов в привлечении туристов.

Розуэлл, США: город инопланетян

В 1947 году близ американского города Розуэлл упал неопознанный летающий объект. О том, что это было на самом деле, споры ведутся до сих пор. Но Розуэлл приобрел всемирную туристическую известность как город инопланетян.

Тут проводятся фестивали, посвященные инопланетному вторжению, даже сети ресторанов быстрого питания «McDonald’s» украшают изображения гуманоидов.

Шавен, Марокко: самый синий город

В Марокко есть удивительно красивый городок Шавен, стены, двери и даже лестницы которого выкрашены в оттенки синего и голубого.

Дело в том, что когда-то тут жили иудеи, которые красили свои дома в синий — священный для них цвет. Иудеев уже сотни лет нет в этом месте, но традиция осталась. Туристов привлекает небесно-морской колорит города, так что довольно многие приезжают за яркими фотографиями.

Матмата, Тунис: пещерный город

Матмата — город на юге Туниса, в котором сохранилось много берберских домов, состоящих из землянки и нескольких пещер. В 1970-х годах в городе построили наземные жилища, но многие местные жители предпочитают по старинке жить в пещерах.

Поклонники «Звездных войн» узнают это место, ведь это дом Люка Скайуокера, и приезжают увидеть космически необычный город своими глазами.

Ноива до Кордейро, Бразилия: женский город

Бразильский город Ноива до Кордейро был создан в 1891 году женщиной, после того как ее изгнали из своей общины за супружескую измену. В городе живет примерно 600 человек, почти все из них женщины, мужчины составляют лишь малую часть.

Это сообщество амазонок окружено лесом и сельхозугодьями. Женщины отвечают за каждый аспект жизни города, от религиозных вопросов до планирования мероприятий. Тем не менее, многим не хватает романтики, так что они совсем не против внимания туристов.

Хэлл (Мичиган), США: самый «адский» город

В американском штате Мичиган есть городок под недвусмысленным названием — Hell (Ад). Точно не известно, откуда взялось это наименование, но жители охотно поддерживают «адский» имидж города.

Туристы с радостью фотографируются на фоне табличек «Добро пожаловать в Ад», а в здешнем сувенирном магазине продают документы на владение 1 кв. дюймом земли в Аду, конечно же, за $ 6,66.

Ренн-ле-Шато (Пиренеи), Франция: деревушка заговора

Ренн-ле-Шато — маленькая деревушка численностью 300 человек, находится во французских Пиренеях. В 1885 году в деревню приехал священник Франсуа Беранже Соньер. Вскоре нищий священник начал демонстрировать всем свои сказочные богатства, отреставрировал местную церковь.

Самой странной из его украшений была статуя дьявола, сжимающего купель со святой водой. По соседству с церковью священник построил себе роскошную виллу.

Жаркие споры вызывала причина богатства священника. Многие верили, что он был центром великого заговора. Люди утверждали, что священник обнаружил древнее богатство со времен крестовых походов или имел тайные связи с Ватиканом.

Эта история привлекла внимание писателя Дэна Брауна и легла в основу всемирно известного романа "Код Да Винчи". Книга же привела к увеличению потока туристов в деревушку. Тем не менее, многие считают, что никакого заговора нет, а священник был обычным шарлатаном, сколотившим свое богатство за счёт пожертвований прихожан.

Слэб-Сити (Калифорния), США: последний свободный город

Слэб-Сити — это место в Калифорнии, где селятся в основном бродяги, пенсионеры, хиппи и те, кому некуда идти. И, конечно, заглядывают любопытные туристы, чтобы увидеть самобытную жизнь изнутри.

Люди в этом городе живут в трейлерах и импровизированных лачугах без водопровода, электричества и адресов. Коммунальных служб в Слэб-Сити тоже нет, как и налогов и платы за квартиру. Звучит все это странно, но многие, кто здесь был, говорят, что находиться тут очень комфортно. Жители называют свой город «последним свободным местом в США».

Сетениль-де-лас-Бодегас, Испания: город в скале

Городок Сетениль-де-лас-Бодегас в Испании привлекает туристов со всего мира. Всё потому, что он врезан в огромную базальтовую скалу и составляет с ней единое целое.

Здесь есть улицы, гуляя по которым вместо привычного неба над головой вы можете увидеть нависающие скалы. Приезжим туристам кажется, что эти скалы вот-вот обвалятся, но они простояли так века.

Халльштатт, Китай: город — китайская копия

В это сложно поверить, но факт — есть факт: китайцы научились копировать всё, даже целые города. Чтобы граждане Китая могли погулять по европейским улочкам, не выезжая из страны, было решено возвести копию австрийского городка Халльштатта.

Сначала была построена церковь, потом и улицы, которые выглядели в точности как оригинальные. Кстати, недвижимость в китайском Халльштатте стоит дороже, чем в австрийском.

Ауровиль, Индия: город-утопия

Все попытки создания утопичного общества не увенчались успехом. Кроме города Ауровиль, который занимает первое место нашего рейтинга. В 1968 году 90-летняя мать Мирра (Мирра Альфасса) сказала своим единомышленникам: «Идите найдите в чистом поле большой баньян и постройте там новый город Ауровиль». И ведь нашли. И не поленились заложить в штате Тамилнад это поселение.

Сегодня здесь живет около 2500 жителей из 46 стран. Есть и россияне. Ауровиль намерен стать крупным всемирным городом, где все смогут жить в мире и гармонии, вне вероисповедания, политики, национальности.

Цель Ауровиля — реализация человеческого единства. Никто не владеет собственностью и не использует денег. Образование, медицина, спорт, развлечения для ауровильцев бесплатны. Там нет лидера или какого-либо свода правил.

Самым известным жителем Ауровиля был историк, профессор Дмитрий фон Мореншильд, отпраздновавший в Индии свое столетие. Он выделил значительную сумму денег на поддержку первых жителей русской общины, за что многие ему остались благодарны.

Центром Ауровиля является массовый храм, он называется «Матримандир». Это купол, покрытый золотыми дисками. В «Матримандире» нет какой-либо религии, он открыт для всех.

Ауровиль состоит примерно из 50 общин-садов, носящих названия "Братство", "Преображение", "Милость" и так далее. С момента основания на территории посажено около 2 млн деревьев, так что город скорее напоминает лес — с проселочными дорожками и велосипедными тропками, где среди деревьев скрываются двух-, трехэтажные здания. Нет ни названий улиц, ни номеров домов, на указателях — только названия общин.

К туристам, желающим увидеть жизнь города изнутри, горожане поначалу относятся настороженно. Посетителям Ауровиля можно остановиться в гостинице или у местного жителя, походить на экскурсии, послушать лекции, поесть местную кухню в ресторанах, поучаствовать в развитии города, вложив средства, в строительство, но документ о том, что жилье остается собственностью Ауровиля, всё равно подписать придется. Однако праздного любопытства ауровильцы не поощряют. Говорят, что их жизнь — «не туристический аттракцион», но желающих присоединиться к их образу жизни встречают гостеприимно и дружелюбно.

Города, вошедшие в наш топ-10, вполне подходят, чтобы провести там несколько дней отпуска, выбор за вами!