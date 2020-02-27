За поездку за границу судья лишен полномочий

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27 февраля 2020, 18:33 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Такое решение было принято квалификационной коллегией судей Краснодарского края.

Судью Октябрьского районного суда Новороссийска Дьяченко Р.А. досрочно лишили полномочий судьи и шестого квалификационного класса. Как показала проверка, господин Дьяченко во время оплачиваемого больничного выезжал за пределы России. В коллегии посчитали, что действия «служителя Фемиды» «свидетельствуют о его пренебрежительном отношении к Закону Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и Кодексу судейской этики, что способствует формированию негативного отношения общества, умаляет авторитет судебной власти и причиняет ущерб репутации судьи».