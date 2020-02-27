МФЦ края увеличат прием документов в цифровом формате

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27 февраля 2020, 18:24 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Депутаты ЗСК на сессии приняли в первом чтении изменения в статью 6.2 Закона Краснодарского края «Об отдельных вопросах организации предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края». Они направлены на улучшение работы многофункциональных центров края, защиту информации и персональных данных, а также реализацию нацпроекта по цифровой экономике.

Изменениями определяется порядок взаимодействия МФЦ с органами исполнительной власти, различными организациями и ведомствами с использованием информационно-телекоммуникационных технологий по защищенным каналам связи. В частности, предложено установить механизм передачи электронных данных.

Как отметил вице-спикер, председатель профильного комитета ЗСК Сергей Алтухов, в настоящее время МФЦ ежегодно принимают около 4 миллионов пакетов документов. Их доставка осуществляется почтой или курьерской службой. Передача данных в цифровом формате значительно ускорит процесс.

Реализация закона позволит не только повысить оперативность предоставления государственных и муниципальных услуг, но и достичь целевых показателей регионального проекта «Цифровое государственное управление» в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ». Так, к 2021 году планируется, что в 40 процентах случаев взаимодействие пользователей с МФЦ будет идти в цифровом виде. Количество услуг и сервисов, доступных онлайн, также планируется к этому времени повысить до 40 процентов.

Кроме того, в документе оговаривается использование защищенных каналов связи – таково требование законодательства по защите информации и персональных данных.

— Сегодня МФЦ – очень полезная для каждого из нас возможность сэкономить время. Те поправки, которые мы сейчас вносим в краевой закон, позволят еще более сократить сроки предоставления государственных и муниципальных услуг. Это в конечном счете упростит для многих кубанцев процесс оформления документов, сделает его более удобным, – прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.