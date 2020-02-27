Сильные дожди и подъемы уровня воды в реках ожидается в Сочи

Опасный подъем уровня воды в реках Сочи ожидается в пятницу из-за сильных дождей, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Спасатели предупреждают об опасности на реках.
//Общество 13+
27 февраля 2020, 18:14 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Опасный подъем уровня воды в реках Сочи ожидается в пятницу из-за сильных дождей, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Спасатели предупреждают об опасности на реках.
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