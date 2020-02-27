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//Общество 13+

В Париже прошла модельная выставка Айшат Кадыровой

, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]

В Париже прошла модельная выставка Айшат Кадыровой

В столице Франции состоялся модный показ одежды производства старшей дочери президента Чеченской Республики Айшат Кадыровой.

Посмотреть новинки пришли модели, дипломатические работники, сотрудники посольств и журналисты.  Большая часть гостей была рада выставке. Вход в здание у Елисейских полей, где проходил показ, охранялся полицией. Причём некоторые сотрудники были в штатской одежде. Поддержку полицейским оказывали крепкие молодые люди.

Айшат Кадырова вместе с членами семьи создали свой бренд одежды  - Firdaws. Слово переводится как «Райский сад». Это первый показ в Европе Чеченского дома моды. Стиль одежды сдержанный, современный, его можно угадать с первого взгляда.

На мероприятии присутствовал Симфонический оркестр Чеченской филармонии и ансамбль народных инструментов республики. Они играли классические произведения, подчёркивая общность с европейской культурой.

Атмосфера на мероприятии была торжественной, даже официальной. Для показа одежды привлекались известные модели Франции. Гости и журналисты оценили высокий уровень культурного мероприятия, организованного российской и французской сторонами. По словам организаторов, выручка от продажи одежды пойдёт в бюджет Чеченской Республики.

ПВ

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