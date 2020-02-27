В Париже прошла модельная выставка Айшат Кадыровой

В столице Франции состоялся модный показ одежды производства старшей дочери президента Чеченской Республики Айшат Кадыровой.
Посмотреть новинки пришли модели, дипломатические работники, сотрудники посольств и журналисты. Большая часть гостей была рада выставке. Вход в здание у Елисейских полей, где проходил показ, охранялся полицией. Причём некоторые сотрудники были в штатской одежде. Поддержку полицейским оказывали крепкие молодые люди.
Айшат Кадырова вместе с членами семьи создали свой бренд одежды - Firdaws. Слово переводится как «Райский сад». Это первый показ в Европе Чеченского дома моды. Стиль одежды сдержанный, современный, его можно угадать с первого взгляда.
На мероприятии присутствовал Симфонический оркестр Чеченской филармонии и ансамбль народных инструментов республики. Они играли классические произведения, подчёркивая общность с европейской культурой.
Атмосфера на мероприятии была торжественной, даже официальной. Для показа одежды привлекались известные модели Франции. Гости и журналисты оценили высокий уровень культурного мероприятия, организованного российской и французской сторонами. По словам организаторов, выручка от продажи одежды пойдёт в бюджет Чеченской Республики.
//самое читаемое на ан
Кремль планировал пригласить президента Украины на 75-летие Победы в Москву, но Зеленского не пригласили