За отсутствие данных о вакансиях бизнесу будут выносить предупреждение

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27 февраля 2020, 18:09 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На 33-й сессии ЗСК депутаты поддержали изменения в краевой закон об административных правонарушениях. Это предложение внесено на рассмотрение парламента Торгово-промышленная палата (ТПП) Краснодарского края.

Как пояснил председатель ТПП Кубани Александр Ткаченко, поправки в закон снизят административную нагрузку на организации и предпринимателей. В частности, предлагается в будущем выносить сначала предупреждение компаниям, не предоставившим сведения о вакансиях в службу занятости. До настоящего времени данное нарушение предусматривает сразу денежный штраф. Причем информацию следует подавать даже в том случае, если свободных вакансий не имеется. В прошлом году по соответствующей статье были привлечены около полутора тысячи субъектов предпринимательства. Парламентарии согласились с представителями Торгово-промышленной палаты, что данное правонарушение не несет угрозы жизни и здоровью людей, окружающей среде, а также имущественный вред, а это отвечает правилам применения наказания в виде предупреждения – именно такая мера предусмотрена и в Кодексе РФ об административных правонарушениях. Аналогичным положением на сессии было решено дополнить также краевой закон.

— Хочу поблагодарить Торгово-промышленную палату Краснодарского края за проявленную активность, за регулярное использование права законодательной инициативы. Она успешно им пользуется, помогает депутатам ЗСК совершенствовать нормы краевого законодательства. Вот и этот закон был разработан в целях снижения административной нагрузки на предпринимательское сообщество, – сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.