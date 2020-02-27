Рецепт пышных оладьев на кефире

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27 февраля 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

фото из соцсети

У православных верующих неделя перед Великим постом, в этом году с 24 февраля по 1 марта, завершается Масленницей. Всю неделю верующие пекут блинчики, угощают ими родных близких, друзей, соседей.

Разных рецептов блинов очень много. А мы хотим поделиться рецептом пышных и вкусных оладьев, на кефире, без дрожжей. Их приготовить очень просто.

Взять продукты: 500 мл кефира, два яйца, щепотка соли, три столовых ложки сахарного песка, 2,5 стакана муки и 1,5 чайной ложки соды. Яйца тщательно помыть. Кефир должен быть теплым, подогрейте его немного в кастрюле.

Пока греется кефир, в миске взбейте яйца с солью и сахаром. Вливаем нагретый кефир. Добавляем первый стакан муки. Все тщательно перемешать. Хорошо размешивается обычно вилкой. Добавляем втрой стакан муки, перемешиваем. Потом добавляем порцию соды, размешали и еще половину стакана муки. Все тщательно перемешать. На раскаленную сковороду налить растительное масло и ложкой выкладывать готовое тесто.

Через несколько минут в вашей кухне почувствуете запах оладьев. Есть их можно со сметаной, вареньем, джемом. Кому как нравится. Многие любят заворачивать в блинчики рыбу. Кусочек рыбы можно положить и на оладушек.

Попробуйте, этот рецепт для тех, кто не любит долго стоять у плиты, но порадовать вкусняшкой своих родных хочет.