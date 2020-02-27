Эстония: Первый случай заражения коронавирусом. Больной приехал из Латвии

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27 февраля 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

В Эстонии подтвержден первый случай заражения коронавирусом, фото соцсети

Сегодня, 27 февраля, в Эстонии зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса. Гражданин Ирана прибыл в Эстонию на автобусе из Латвии, а в Ригу прилетел из Турции.

Прибыв в Эстонию мужчине стало плохо на вокзале, и он вызвал скорую. Как выяснилось, заболевший прибыл в Таллин из Риги, в Ригу прилетел из Турции, в Турцию из Ирана.

Власти Эстонии оперативно идентифицировали других пассажиров автобуса, на котором приехал мужчина.

Министр социальных дел Эстонии Танел Кийк заявил: «Речь идет о постоянном жителе Эстонии, у которого нет местного гражданства и который прибыл в страну в среду вечером».

Как обстоит дело с коронавирусом в Латвии?

Служба скорой помощи дала пояснение: «На сегодняшний день в Латвии не констатирован ни один случай нового коронавируса. Однако, соблюдая меры предосторожности, в ситуациях, когда к скорой обращаются пациенты с похожими на грипп симптомами, которые в течение 14 дней вернулись из Китая, Италии, Южной Корее, Ирана, бригада врачей одевает средства индивидуальной защиты. Превентивные меры. Таких пациентов доставляют в Латвийский инфектологический центр, где проводят анализы и в течение 6 часов можно установить, инфицирован или нет человек. Пока у всех негативный результат».

Как стало известно, в среду, 26 февраля, медики скорой помощи Латвии выезжали на 17 вызовов к пациентам с подозрением на коронавирус. Результат негативный.

На днях депутат нацблока Латвии Янис Домбрава предлагал закрыть авиасообщение между Латвией и Италией. Сегодня он критикует Минздрав страны.

«Есть очень высокий шанс, что из-за пассивности Министерства здравоохранения в Латвию уже ввезен коронавирус. Сейчас ответственным органам необходимо действовать быстро, чтобы предотвратить распространение вируса».

Не все жители Латвии одобряют паникерство депутата. По мнению несогласных, нацобъединение имеет желание закрыть все границы.