Путин и Собянин открыли крупнейший в Европе крытый парк развлечений

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27 февраля 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России В. Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве, фото vesti.ru

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли тематический парк развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме.

Мэр Москвы рассказал президенту, что строительство парка «Остров мечты» входит в проект реновации бывшей промышленной территории, где находился ЗИЛ.

«Около 600 га разбиты на четыре территории. Первая территория - мы с вами были, когда открывали чемпионат мира по хоккею - это спортивная территория. Вторая территория - это комплексная жилая застройки, которая сейчас активно строится на набережной Марка Шагала. Третья - это стадион Стрельцова, который находится в начальной стадии - заканчивается проектирование. И вот эта территория: «Технопарк», достаточно значительный, который уже функционирует, и изюминка всей этой территории - гигантский тематический парк, самый большой крытый парк в мире», - сказал Сергей Собянин.

Он добавил, что «Остров мечты» был построен инвесторами за три года.

«Мы помогали: развивали транспортную инфраструктуру, занимались благоустройством», - добавил мэр.

Первыми посетителями парка «Остров мечты» стали воспитанники детских социальных учреждений, многодетные семьи. Сегодня парк работал только для них.

Президент РФ успел пообщаться с детьми, которые поделились впечатлениями об аттракционах.

«Остров мечты» построен на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Строительство началось в 2017 году. От главного входа в парк был возведен Городской променад - четыре пешеходных галереи и три атриума, выполненные в архитектурных стилях разных стран и воссоздающие известные всему миру достопримечательности: римский Колизей, «Дом костей» Гауди в Барселоне, Родео-Драйв в Беверли-Хиллз, красные телефонные будки Лондона. Променад накрывают стеклянные купола. Самый большой из них - площадью 8,6 тыс. кв. м - находится над центральной площадью под названием Москва.

В зоне Городского променада находятся 120 магазинов, почти 40 ресторанов и кафе. В этой же части «Острова мечты» находится концертный зал Dream Hall и кинотеатр-мультиплекс на 17 залов.

В парке «Остров Мечты» 27 аттракционов: для маленьких детей и экстремальные, которые не имеют аналогов в России и в Европе, например, башня падения с использованием медиаэффектов, горка с VR-технологиями.

Аттракционы расположены в зоне тематического парка. Он разделен на девять площадок, посвященных различным мультперсонажам и сказкам: «Маугли в стране динозавров», «Замок Снежной королевы», «Сказочная деревня», «Гонка мечты», «Деревня Смурфиков», «Заброшенный дом», «Черепашки-ниндзя», Hello Kitty, «Отель Трансильвания».

На прилегающей к "Острову Мечты" территории ведутся работы по созданию Ландшафтного парка, проект которого был разработан итальянским архитектурным бюро Land Milano.

Для обеспечения транспортной доступности парка был построен пешеходный переход с траволатором через проспект Андропова, автомобильный мост через Кожуховский затон, создана парковка более чем на 3 тыс. машиномест. В ближайшие годы у «Острова мечты» планируется открыть станцию метро «Парк чудес» в составе будущей Бирюлевской линии.

Ранее сообщалось, что «Остров мечты» откроется для всех посетителей 29 февраля. Первый день работы парка начнется с развлекательной программы для взрослых и детей с участием более 300 артистов и аниматоров.

Предполагается второй этап строительства: создание в составе «Острова мечты» детской яхтенной школы, благоустройство набережной протяженностью около 2 км, строительство отеля категории «четыре звезды» на 410 номеров, банкетно-концертного зала на 1,5 тыс. мест. Работы в рамках второго этапа планируется завершить в первой половине 2021 года.