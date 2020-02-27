В Челябинске и Екатеринбурге состоялась премьера фильма «Счастье в конверте»

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27 февраля 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

День защитника Отечества группа фильма «Счастье в конверте» встретила в Екатеринбурге, где представила ленту на самой яркой ультрасовременной площадке города – в «Ельцин Центре». Зал был переполнен настолько, что зрителям пришлось собрать все стулья из маленьких кафе, расположенных в фойе, но их также не хватило всем желающим. Оставшиеся зрители присели на широкие ступени в проходах.

Первыми в городе команду фильма встретили серебряные волонтёры-ложкари из Нижнего Тагила, которые, несмотря на мороз, скинули тёплую одежду, дабы предстать перед кинематографистами во всей красе. Исполнив песню и танец с ложками, прекрасные дамы в народных костюмах подарили творческой группе вкуснейший торт, усыпанный уральскими ягодами.

Автор сценария фильма «Счастье в конверте» Евгений Бедарев: «Я обожаю, вот таких, жизнерадостных и оптимистично-настроенных людей, и не важно, сколько им лет. В каждом городе к нашей «Эстафете Счастья» присоединяются представители движения «Серебряных волонтеров». Это люди «серебряного» возраста, те кому за 50 лет. Но какие же они живые и заводные! В них столько энергии, столько задора, столько радости, что самому хочется пуститься в пляс и играть на ложках! И они всегда на подъеме, то поют, то пляшут, то шьют костюмы, то занимаются йогой. В общем делают все возможное, чтобы взять от жизни яркое, радостное и незабываемое! Когда они нас встречают в разных городах, то повышается настроение и я сразу хочу всех обнять!

«Ельцин Центр» произвёл неизгладимое впечатление на творческую группу. Огромное современное здание в стиле хай тэк является уникальной творческой площадкой для конкурсов и фестивалей, выставок и спектаклей, концертов и киноклубов. Переступив порог, кинематографисты встретили толпу разукрашенных людей с волосами всех цветов радуги. «Не пугайтесь, это у нас сегодня проходит Чемпионат Европы по парикмахерскому искусству», пояснил программный куратор «Ельцин Центра» Александр Коробейников. Перед показом группе фильма «Счастье в конверте» представилась возможность посетить Музей первого Президента России, экспозиция которого поразила московских гостей. «У меня возникло ощущение, что я попал на другую планету, - признаётся продюсер фильма Александр Хачко. – Молодой человек лет двадцати рассказывает мне о событиях, свидетелем которых я был. То есть, для нас это какие-то личные переживания, воспоминания, а тут ты понимаешь, что это уже история. И мальчик, которого ещё на свете не было, когда все это происходило, водит экскурсии по музею, в котором запечатлена часть твоей жизни. Это невероятно!». В конце экскурсии всем её участникам был подарен экземпляр Конституции РФ.

Презентовав картину в Екатеринбурге, в тот же вечер команда отправилась в Челябинск, где на другой день представила фильм в диковинном Мягком кинотеатре «Мегаполис». Ни один столичный киноцентр не может похвастаться залом на 250 мест, целиком состоящим из мягких кожаных кресел с выдвигающимися подставками для ног и плавно откидывающимися спинками. «Спальные» места, как правило, располагаются в специальных вип-залах и стоят не дешево (от 1000 до 10 000 руб.) В Мягком кинотеатре «Мегаполис» все залы оснащены комфортабельными креслами, а средняя цена билета всего 220 рублей. И таких чудо-кинотеатров у сети целых 8.

В Челябинске, к группе кочующих кинематографистов, присоединилась исполнительница одной из главных ролей в фильме Евгения Глотова. Актрисе предстояло впервые увидеть картину вместе со зрителями. С нескрываемым волнением, Евгения, сойдя со сцены, расположилась в одном из уютных кресел Мега зала. По окончании фильма артистка поделилась своими впечатлениями: «Это магия. Я нырнула в экран и забыла о том, что я тоже есть в этой картине. На экране жизнь. Всем героям веришь, забывая о том, что они профессиональные артисты. Очень много красивых крупных планов. В каждой новелле можно выделить глаза. Мне очень запомнились глаза Залима Мирзоева и Виктора Куклина. Там есть планы, когда они ничего не говорят, но ты всё понимаешь. У Эры Зиганшиной фантастически глубокий взгляд. А когда на экране ребенок – то хочется просто подойти и обнять его. В конце фильма возникает полное ощущение того, что вы со зрителями в одной лодке. И пока свет не зажжется, ты не можешь уйти».

Челябинскую премьеру ленты «Счастье в конверте», посетила начальник управления культурной политики министерства Культуры Челябинской области, Елена Злобина. «Этот фильм нужно посмотреть каждому. Потому что он даёт возможность исправить ошибки. Мы живем рядом с близкими людьми и часто бываем несправедливы друг к другу. Я советую смотреть эту картину всем, но особенно молодёжи. Потому что уважение к старшим – это та ценность, которую очень важно не утрачивать. И это фильм для молодых, которым хочется сказать – берегите своих родителей, бабушек и дедушек. Исправляйте ошибки, пока ещё не поздно».