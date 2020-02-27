Защиту истории от фальшивых фактов пропишут в Конституции

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27 февраля 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

С такой инициативой выступил глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов.

По его мнению, в основном законе страны следует прописать следующее: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, защищает историческую правду, не допускает фальсификацию истории, умаление значения подвига народа при защите Отечества». Владимир Путин согласился с этим предложением. «Это пойдет в копилку общественного сознания», - отметил он. Вячеслав Никонов также считает, что необходимо прописать в Конституции обеспечение защиты интересов русскоязычных людей и соотечественников за рубежом.