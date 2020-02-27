Почему в России в будущем возможно еще одно повышение пенсионного возраста

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27 февраля 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Пожилой мужчина, pixabay.com

Согласно прогнозу ООН, во второй половине XXI века не менее 50% людей в мире будет старше 40 лет. В России возраст половины граждан превышает 40 лет уже сейчас, к 2040 году половина россиян будет старше 44 лет, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

В процитированном посте отмечается, что медианный (средний) возраст стабильно повышается во всем мире в связи со снижением рождаемости, повышением продолжительности жизни и развитием медицины. Этот тренд накладывается на стремительное снижение фертильности (количество рождений на одну женщину). Так, во многих государствах, еще недавно бывших очагами «демографического бума» - Бразилии, Китае, Узбекистане - фертильность в последние годы упала ниже уровня 1.8 (2.1 - уровень простого воспроизводства населения).

Коэффициент фертильности в России на 2017 год - 1.61, меньше, чем в Узбекистане, но немногим больше, чем в Китае. С точки зрения экономики это означает, что, если никаких мер не будет принято, а ситуация не изменится, старение населения продолжится ускоренными темпами и еще одно повышение пенсионного возраста (в ближайшие 15-20 лет) не за горами.