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В 2020 году в рознице станет больше «трешевых» супермаркетов

, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

В 2020 году в рознице станет больше «трешевых» супермаркетов
фото: pixabey

Стагнация на рынке потребления заставляет ретейл подстраиваться под желания и возможности россиян с низкими доходами. В рознице набирает позиции так называемый «жёсткий дискаунтер» или «треш»-сегмент: супермаркеты с небольшими площадями и ограниченным ассортиментом, который на 20% дешевле, чем у конкурентов.

Среди основных факторов, оказывающих влияние на специфику развития розничной торговли в РФ в 2019 году эксперты отмечают низкие доходы россиян, сдерживающее расширение ассортимента продэмбарго, введённое РФ в отношении ЕС, рост налоговой нагрузки на бизнес и давление контролирующих органов. Стоит добавить и активизацию служб доставки продуктов питания на дом и в офис. Последний по времени фактор — заблокированный в текущем квартале экспорт фруктов из Китая в связи с коронавирусом.

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