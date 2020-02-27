Прием заявок на участие в Международной сцене «Бессмертного полка» закончится через 3 дня

//Общество 13+

27 февраля 2020, 14:17 [ «Аргументы Недели» ]

http://празднуемвсеммиром.рф

Девятого и десятого мая артисты из 74 стран мира приедут в Москву для участия в концертной программе, посвященной 75-летию Великой Победы. Профессионалы и любители поучаствуют в самом масштабном праздновании Дня Победы. Впервые в Москву приглашены делегации со всего мира, организаторы уже зафиксировали 367 заявок. Больше всего желающих, конечно, из России - свои заявки подали 103 коллектива.

Сопредседатель движения «Бессмертный полк России» народный артист СССР Василий Лановой приглашает присоединиться всех желающих. Иностранным коллективам и исполнителям, прошедшим творческий отбор, оплачиваются все дорожные и гостиничные расходы по пребыванию в Москве. Оставить свою заявку на сайте празднуемвсеммиром.рф можно до 1 марта включительно.

«Наша цель – объединить артистов всего мира на одной сцене, ведь эта наша общая Победа. И пусть жизнь разметала всех по свету, но свои традиции и историю забывать нельзя. По количеству заявок от детей из разных стран понимаю, что эти традиции передаются из поколения в поколение и это здорово!» - говорит арт-директор проекта Наталья Бурлакина.

По все вопросам обращайтесь по адресу pvm2020@yandex.ru.