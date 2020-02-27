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«Новый канал» подал иск к СБ и Минкультуры Украины из-за запрета на въезд актрисы Екатерина Варнавы

, 13:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

«Новый канал» подал иск к СБ и Минкультуры Украины из-за запрета на въезд актрисы Екатерина Варнавы
Екатерина ВАРНАВА, фото соцсети

ООО «Новый канал» подал иск к Службе безопасности и Министерству культуры, молодежи и спорта Украины из-за запрета на въезд участнице российского комедийного шоу Comedy Woman Екатерине ВАРНАВЕ.

Производство по этому делу открыл Окружной административный суд Киева. Истец просит отменить приказ министерства о дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения СБУ относительно включения в список российской телеведущей.

Кроме того, «Новый канал» требует признать противоправным обращение силовиков в минкульт о внесении ВАРНАВЫ в этот перечень. Подготовительное заседание по делу назначено на 24 марта.

Напомним, Екатерине ВАРНАВЕ еще в 2017 году запретили въезд в Украину из-за посещения Крыма, а в 2019 году она была включена Минкультом в перечень людей, представляющих угрозу для нацбезопасности страны.

Из-за ее участия в фильме «Восемь первых свиданий», одним из продюсеров, сценаристов и актеров которого является президент страны Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ, эту картину запретили показывать в Украине.

 

ГБ

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