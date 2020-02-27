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Жители Сочи дали добро на преобразование поселка Сириус в городской округ

, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

Жители Сочи дали добро на преобразование поселка Сириус в городской округ
Фото: сайт Горсобрания Сочи

В Сочи провели общественные слушания по поводу преобразования поселка Сириус в городской округ.

Участники слушаний отвечали на один вопрос: «Согласны ли вы с преобразованием МО «Город-курорт Сочи» путем разделения на муниципальное образование – город-курорт Сочи и МО «Город Сириус»?»

На публичные слушания пришли и зарегистрировались 243 человека, каждый из которых мог выступить, сообщается на сайте сочинского городского собрания.

Подавляющее большинство участников общественных слушаний согласились с преобразованием Сириуса в отдельный муниципалитет. Теперь это решение должен одобрить Горсовет Сочи.

Новая административно-территориальная единица находится в Имеретинской низменности Сочи. Присвоить этой территории статус поселка в мае 2019 года предложили местные жители, которые считают, что в статусе муниципалитета к Сириусу будет больше внимания в части уборки, содержания дорог и большей степени услуг населению.

ДВа

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